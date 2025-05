Paro de colectivos: este martes 6 de mayo no habrá servicio en todo el país 

​

Fracasó la reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo y este martes 6 de mayo habrá paro de colectivos en todo el país, confirmado por fuentes de la UTA a Página|12. El gremio que representa a los choferes de colectivos buscó una mejora salarial, que fue rechazada de plano por los empresarios. Por su parte, el Gobierno se negó a incrementar las partidas de subsidios para el sector.

La medida de fuerza comienza a las 00.00 de este martes y se extendería hasta las 00.00 del miércoles 7 de mayo. El paro tendrá alcance nacional y afectará a las empresas de transporte de corta y media distancia.

Horas antes de la reunión con el Gobierno y los empresarios, desde el sindicato habían confirmado que la medida de fuerza seguía en pie y que los esfuerzos por desactivarla eran inútiles. “No va a haber ningún tipo de acuerdo”, dijo el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, este lunes por la mañana.”No tengan ninguna esperanza porque la política del Gobierno es mantener el 1% para homologar” las paritarias y “entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo”, explicó en declaraciones a Urbana Play.

Y es que el Gobierno utiliza a los salarios como factor de ajuste para evitar un mayor aumento de la inflación. La Secretaría de Trabajo, por órdenes del Ministerio de Economía, no homologa aumentos salariales por encima del 1% mensual.

El Gobierno interviene en los acuerdos entre gremios y cámaras empresariales. La caída del consumo y la poca actividad económica son dos de los pilares de la “estabilidad”, ya que desde la cartera de Economía consideran que un aumento del consumo ejercería más presión sobre los precios. La UTA reclama una mejora salarial ante la falta de acuerdo con las cámaras empresarias del sector. Las cámaras del transporte (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieron tres sumas no remunerativas: $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. La UTA rechazó esa oferta por considerarla insuficiente. Desde el sindicato piden por un sueldo básico de $1.700.000.

Puntualmente, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó por la 750 que las empresas ofrecieron $1.270.000 y una suma no remunerativa de $160.000 en tres cuotas porque como tienen la tarifa congelada desde agosto “la partida presupuestaria no contempló una partida de ajustes paritarios” y por ese motivo los empresarios no tienen “márgenes”.