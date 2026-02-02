Para Luis Caputo, la inflación de enero estará “en torno al 2,5%”

El ministro de Economía estimó que la inflación de enero rondará el 2,5%, según adelantó en una entrevista radial. También habló sobre el dólar, las bandas cambiarias y las expectativas del plan económico del Gobierno para 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la inflación de enero “seguramente esté en torno al 2,5%”. La proyección fue realizada este lunes durante una entrevista, a pocos días de que el INDEC difunda el dato oficial de la variación de precios.

Además de anticipar el número, el funcionario se refirió a la evolución del dólar, el esquema de bandas cambiarias y las perspectivas del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Inflación: el objetivo es converger a niveles internacionales

Caputo remarcó que la prioridad central de la política económica es lograr una desaceleración sostenida de la inflación, con la meta de llevarla a valores similares a los de otros países.

“Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales. El Presidente habló de ir a cero, empezando con cero en agosto”, señaló, al describir la hoja de ruta oficial.

Por qué repuntó la inflación a mediados de 2025

Durante la entrevista en Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el repunte inflacionario registrado a partir de mayo y junio de 2025 respondió a un fenómeno puntual.

“El tema es lo que pasó a partir de mayo y junio del año pasado. Tuvimos un nuevo escalón inflacionario producto de la caída en la demanda de dinero. La gente se asustó por el año electoral”, afirmó. Según Caputo, ese comportamiento tuvo un impacto directo en los precios, aunque lo definió como transitorio.

Confianza en una inflación en baja

El ministro se mostró confiado respecto de la evolución futura del índice y sostuvo que la tendencia seguirá siendo descendente.

“No tengo ninguna duda de que la inflación, como decimos siempre, va a tender a bajar”, aseguró, en línea con las proyecciones oficiales para los próximos meses.

Expectativas económicas para 2026

Caputo también se refirió a las perspectivas macroeconómicas de cara a 2026, al que definió como un año de consolidación. Si bien aclaró que no será un período electoral, advirtió que pueden persistir efectos rezagados de procesos anteriores.

“No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó. En ese contexto, destacó que el país atraviesa un escenario de mayor previsibilidad: “Hoy gozamos de estabilidad y de esperanza. El tipo de cambio está muy estable, la inflación va a converger a niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando y van a llegar inversiones”.

Dólar, cepo y estrategia gradual

Consultado por el frente cambiario, el ministro volvió a referirse a la continuidad del cepo para las empresas y sostuvo que su levantamiento se concretará cuando estén dadas las condiciones necesarias.

En ese sentido, defendió la estrategia gradual adoptada por el Gobierno y aseguró que la cautela aplicada hasta ahora “ha pagado mucho”, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.