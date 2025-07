“Para los necesitados no hay plata, para los ricos si” 

​

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria salió al cruce de la decisión presidencial de Javier Milei de bajarle las retenciones a las exportaciones agropecuarias que reclamaban las patronales ruralistas mientras veta leyes sensibles para los sectores sociales más vulnerados. “Ahora el Presidente decidió transferir a los sectores de mayores ingresos los recursos que les niega a los más necesitados: hay plata para los poderosos, pero no hay plata para jubilados, ni docentes, ni médicos, ni investigadores, ni policías”, dice el documento que titularon “Para los mas necesitados no hay plata, para los ricos si”. “El Presidente pretende reeditar una alianza de clases con los sectores económicamente concentrados del país y del extranjero, poniendo la riqueza argentina a su servicio a costa del mentado equilibro fiscal”, agrega el documento.

“Las familias argentinas no llegan a fin de mes, pero a Milei sólo le preocupa que los más ricos ganen aún más. Menos impuestos para los poderosos, más motosierra para el pueblo”, sostienen los senadores peronistas al tiempo que afirman que el discurso presidencial en la Sociedad Rural Argentina deja “traslucir la crisis de desgobierno con que somete al pueblo argentino”. “Pero los números de Milei no cierran. A la grave situación económica diaria debemos sumarle salarios y jubilaciones de hambre, comercios y fábricas quebradas y un endeudamiento externo récord. Cada día debemos más y se fugan más dólares del país. Ni la macro, ni la micro”, afirmaron.

Los senadores también manifestaron las consecuencias económicas del enrome endeudamiento externo y la sumisión a la política exterior de los Estados Unidos. “El modelo económico de Milei ya entró en crisis y, como única solución, el Presidente acude desesperadamente al salvataje electoral de Washington. Para lograrlo, su gobierno necesita seguir subordinando los intereses nacionales a las fuerzas del norte. Renunciar a Malvinas, entregar YPF y saquear nuestros recursos son el camino para su plan antipatria”.

“Al presidente y su pequeño grupo no le basta con el FMI –continúa el documento–, ahora reclaman embajadores extranjeros, como Peter Lamelas, que sometan a las provincias argentinas y controlen el sistema de justicia, garantizando la arbitraria persecución sufrida por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”. “Desde el Interbloque Unión por la Patria denunciamos las cipayas maniobras económicas y electorales del gobierno, convocando a las fuerzas de la patria a resistir este nuevo embate”, afirmaron.

El jefe del interbloque de UxP, José Mayans, también advirtió sobre las consecuencias que ocasionarán a sus propias territorios los gobernadores colaboracionistas que estén dispuestos a blindar los vetos presidenciales en el Congreso: “Si sostienen las políticas públicas de Milei que se atengan a las consecuencias de no cumplir con las políticas públicas de sus provincias, con educación, la salud, la seguridad, con los municipios porque le hacen un daño profundo a las economías provinciales”.

Mayans se refirió a la falta de presupuesto y discrecionalidad con que el Gobierno maneja los fondos públicos. “El artículo primero de la Constitución Nacional, de un forma de gobierno representativa republicana federal, les molesta. No tenemos presupuesto hace dos años, el 15 de septiembre tienen que presentar el proyecto de presupuesto para 2026 con los cinco ítems que hacen a la competencia de la jurisdicción nacional y las provincias pero no lo está haciendo todavía, no hay proyecciones. Están acostumbrados a manejarse como un gobierno de facto: manejan a su antojo entre tres personas los bienes y las vidas de los argentinos, y les dan partida a Inteligencia y le niegan partidas al Garrahan, que son políticas públicas prioritarias”, dijo el senador formoseño en declaraciones a Radio 10.

“Este es un programa económico basado solamente en generar deuda, debemos 100 mil millones de dólares más; en simular una estabilidad económica que no existe, un país que está carísimo en dólares, donde obviamente que la economía está seriamente impactada y entonces la posición del Gobierno consiguiendo más dólares para llegar hasta octubre y después vemos”, agregó Mayans.

Luego mencionó la amenaza de Milei de vetar los siete proyectos que aprobó el Senado en su última sesión: la sanción de las leyes del aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad; así como la declaración para defender YPF de los reclamos de los fondos buitres ante la justicia neoyorquina, el rechazo al veto de la ayuda económica a Bahía Blanca por las inundaciones y los proyectos de todos los gobernadores para un reparto equitativo de los ATN y del impuesto a los combustibles que el Gobierno nacional recauda y no distribuye, que aun debe tratar la Cámara baja.

Consultado sobre las negociaciones del Gobierno central con algunos gobernadores para garantizar blindar los vetos presidenciales, Mayans lanzó una advertencia a los propios mandatarios provinciales: Si ellos cumplen con Milei no van a cumplir con sus provincias, ahí esté el problema. Si sostienen las políticas públicas de Milei que se tengan a las consecuencias de no cumplir con las políticas públicas de sus provincias, con educación, la salud, la seguridad, con los municipios porque le hacen un daño profundo a las economías y el pueblo de sus provincias”, sentenció el senador.