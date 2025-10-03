Para Espert todo fue parte de un negocio entre privados 

​

“Necesitamos tolerancia cero con el crimen”, “el que las hace las paga”, y “quienes delinquen la van a pagar en serio”, leía Javier Milei mientras se hacía de noche en el penal de Ezeiza. En medio de los escándalos de corrupción, estafas y delitos vinculados al narcotráfico que envuelven a su gobierno, el Presidente fue a la prisión a presentar el nuevo código penal que el Gobierno enviará al Congreso para buscar, paradójicamente, agravar las penas contra quienes cometen ese mismo tipo de delitos. Minutos antes de la llegada del mandatario y su hermana, Karina –acusada de cobrar coimas en la Andis–, ingresó al predio José Luis Espert. Lo hizo junto a uniformados del servicio penitenciario federal. El candidato de La Libertad Avanza más importante para la elección del 26 de octubre está en el centro de la escena porque fue denunciado por tener vínculo y haber recibido 200 mil dólares de Alfredo “Fred” Machado, acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico internacional, estafas millonarias y lavado de dinero. Sin embargo, lo ubicaron lejos de los funcionarios, en la tercera fila, y quedó relegado en la transmisión oficial.

El Presidente aún sostiene la defensa férrea de su amigo, a quien denomina cariñosamente como “El profe”, pero a medida que pasan las horas va quedando más y más solo en esa compleja tarea. Dentro del propio gabinete crece la tensión para que Espert salga a dar explicaciones claras cosa que, hasta ahora, no pudo hacer. No solo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió (en público y en privado), que Espert aclare la situación –ella estuvo junto a Milei y Espert en el acto de Ezeiza– sino que este jueves también se sumó al pedido público el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lo exigió en un foro empresario en el que fue consultado sobre el tema.

Espert en la Casa Rosada

Durante el mediodía del jueves, el candidato acusado de estar vinculado con el narcotráfico estuvo en la Casa Rosada cerca de una hora. No se reunió con el Presidente sino con el asesor sin cargo Santiago Caputo. El malestar sigue en aumento dentro del gabinete y cada vez son más los ministros que exigen que “El profe”, “de explicaciones claras” sobre sus vínculos oscuros con Alfredo “Fred” Machado.

“No se va a bajar de la candidatura. El tema es con qué línea salir porque hay una gran presión interna para que él aclare la situación de una manera clara y convincente”, dicen los armadores de campaña que están preocupados por la escalada del conflicto y la mala resolución que la Casa Rosada está demostrando para contener las diversas crisis.

Mientras en el comité de campaña evalúan cómo manejar el escándalo, las boletas para la elección de octubre ya están siendo impresas con la cara del candidato y, según cuentan fuentes de LLA en el territorio bonaerense, los militantes se quejan porque no quieren hacer campaña con la cara de Espert.

“Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado”, repite Milei en público y en privado. Mientras tanto, desde sus bases admiten que “está muy difícil hacer campaña”, y cuentan: “En el territorio nos dicen ‘nos llegaron los panfletos para repartir con la cara de Espert, pero, ¿con qué cara le damos a alguien esto en el barrio?”.

Más allá de la defensa ciega que hace Javier Milei, el propio Espert no puede ni siquiera decir que no recibió 200 mil dólares de parte de Machado. La noche del miércoles fue consultado en una entrevista televisiva puntualmente sobre si había o no recibido esa suma del narco y en ningún momento pudo decir que no. En esa línea, la ministra Bullrich, que ya se había quejado el día anterior, indicó este jueves: “Tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto”.

Bullrich y Francos piden explicación, Milei lo sostiene

El miércoles, la titular de Seguridad había sido la única que salió a quejarse en público del apoyo del gobierno a Espert al decir que “No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”, pero el jueves se sumó el jefe de gabinete Guillermo Francos. En un foro empresario disparó: “Espert tiene que dar una explicación clara y contundente”. La titular de la cartera de Seguridad, que tiene un mal vínculo con Espert desde que él militó por Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO, reforzó con un pedido aún más fuerte: “Hay que salvar al Presidente”, dijo.

“Lo que expresó Patricia es lo que se venía hablando en las distintas mesas políticas del gobierno”. En esa línea, admiten que a Espert “nadie lo quiere dentro del gobierno” y, por ende, aseguran que nadie más que Milei lo va a salir a defender. “Si encima él tampoco se defiende estamos en problemas”, admiten y aclaran que el mayor problema que tienen es que el Presidente lo sigue sosteniendo y que “con eso no hay mucho más para hacer”.

Más allá de mostrarse juntos en Ezeiza, está planificado que Espert asista el lunes a la presentación del libro de Milei en el Movistar Arena –y hasta se rumorea que el Presidente lo subiría al escenario– y también que compartan una actividad el martes de la semana que viene en San Isidro. Este jueves, el candidato iba a participar de un evento en La Plata junto con Sebastián Pareja, Francisco Adorni y “El Profe” Álvarez que fue suspendido por supuestos “problemas de agenda”.

Las palabras desde el penal

“Hay que tener penas más duras y que los delincuentes cumplan la pena donde corresponde, en la cárcel”, pronunció Milei desde el penal de Ezeiza. En la tercera fila lo escuchaba atento José Luis Espert, que en ningún momento fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial. Al finalizar su discurso, sin hacer mención al candidato, el Presidente pidió de forma implícita el voto para la próxima elección: “Hoy el proceso está a mitad de camino. Sé que el camino conlleva esfuerzo, pero es el camino correcto y no podemos claudicar ahora, hagamos que el esfuerzo valga la pena”, remarcó.

Con cara larga, y con Karina Milei sentada en la primera fila y José Luis Espert en la tercera, la ministra de Seguridad, a su turno, leyó un texto que decía: “Ahora se termina la impunidad y más aún cuando se trata de estafas contra las cuentas públicas. El que roba va en cana”. En otro tramo se refirió también a los delitos por narcotráfico y repitió que el gobierno tiene “tolerancia cero con los que delinquen”. Por último, tocó otro tema sensible para la Casa Rosada por la cripto estafa Libra, que tiene a Milei como protagonista, cuando dijo: “los nuevos delitos como las estafas virtuales eran solo tomados como una contravención y ahora serán considerados delitos graves”. Minutos antes, Bullrich había explicado que “si el delito se comete desde la presidencia o la vicepresidencia se agravará la pena”.