Para Bullrich, los femicidios y la violencia machista son culpa del feminismo 

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich, afirmó que la ola de violencia contra las mujeres y de la seguidilla de femicidios de los últimos días es producto de la lucha de los movimientos feministas.

“Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, lanzó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

Y para rematar, consideró que “el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9s9z3s

La inconcebible apología de la violencia machista de Bullrich fue un intento de explicación a la cruda situación que se vive en los últimos días: en los 17 días que lleva el mes de octubre ocurrieron 14 femicidios, un transfemicidio, 14 intentos de femicidios y decenas de denuncias de acoso, amenazas, hostigamiento y violencia física contra mujeres y disidencias.

El lugar donde la ministra responsabilizó al feminismo de la violencia contra las mujeres no es menor. Lo hizo durante una entrevista por el canal de streaming Carajo, donde militantes ultras de La Libertad Avanza (LLA) suelen desplegar discursos misóginos, xenófobos y a favor de la represión contra las manifestaciones sociales.