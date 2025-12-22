PAMI recordó todos los beneficios a los que se puede acceder antes de que termine 2025

El PAMI detalló los beneficios vigentes durante diciembre de 2025 para jubilados y pensionados: medicamentos gratis, anteojos sin costo, pañales para adultos, atención odontológica y más prestaciones. Conocé quiénes pueden acceder, qué requisitos se piden y cómo hacer los trámites antes de fin de año.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) difundió un repaso completo de los beneficios disponibles para sus afiliados durante diciembre de 2025, con el objetivo de que puedan acceder a distintas prestaciones antes de que finalice el año.

Medicamentos gratis y tratamientos con cobertura total

Uno de los beneficios más importantes es el Programa de Medicamentos PAMI, que garantiza cobertura de hasta el 100% en tratamientos esenciales. Entre ellos se incluyen tratamientos para la diabetes, medicamentos oncológicos y oncohematológicos, VIH y hepatitis B y C, trasplantes, hemofilia, artritis reumatoidea, insuficiencia renal crónica, osteoartritis, y medicamentos oftalmológicos intravítreos, entre otros.

Para acceder a los medicamentos gratis de PAMI, los afiliados deben contar con el Subsidio por Razones Sociales, destinado a quienes no pueden afrontar el costo de los fármacos aun con descuentos.

Requisitos para el Subsidio por Razones Sociales

Desde el organismo detallaron que pueden solicitarlo quienes cumplan con los siguientes puntos:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad ).

(o hasta si conviven con una persona con ). No estar afiliado a una prepaga .

. No poseer más de un inmueble .

. No tener aeronaves ni embarcaciones de lujo .

. No ser titular de vehículos con menos de 10 años , salvo excepciones por discapacidad.

, salvo excepciones por discapacidad. No contar con activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Una vez aprobado el subsidio, el trámite es simple: el médico de cabecera envía la receta electrónica y los medicamentos se retiran en la farmacia con DNI y credencial PAMI.

Anteojos gratis: cómo acceder

Otro de los beneficios más consultados es la entrega gratuita de anteojos. PAMI cubre dos pares por año, uno para visión de cerca y otro para lejos, o un solo par bifocal si el especialista lo indica.

Para solicitarlos, el afiliado debe contar con una Orden Médica Electrónica de un oftalmólogo, su DNI y la credencial PAMI, y concurrir a una óptica de la cartilla. En casos de movilidad reducida, el trámite puede hacerlo un familiar o apoderado.

Atención odontológica a través de Sonrisa Mayor

El programa Sonrisa Mayor brinda atención odontológica para consultas, prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías frecuentes como caries y enfermedad periodontal.

El proceso incluye sacar turno con el odontólogo de cabecera, solicitar derivación si es necesario y elegir un prestador dentro de la cartilla de PAMI.

Pañales para adultos sin costo

Entre las prestaciones más importantes, PAMI también garantiza la entrega de hasta 90 pañales para adultos por mes, 100% gratuitos.

El único requisito es contar con una Orden Médica Electrónica, donde conste el diagnóstico, el módulo, la cantidad y los datos del afiliado. La renovación es semestral y no requiere trámites presenciales, ya que todo el proceso lo gestiona el profesional.

Desde el organismo recordaron que muchos de estos beneficios pueden gestionarse a través de Mi PAMI, la plataforma digital que permite sacar turnos, gestionar recetas, órdenes médicas y realizar consultas desde el celular o la computadora.