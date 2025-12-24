PAMI lanzó una campaña de prevención contra el dengue y la fiebre amarilla

La obra social impulsa acciones de concientización para reducir la reproducción del mosquito Aedes aegypti durante los meses de mayor calor y prevenir enfermedades transmitidas por vectores.

En el marco del Plan Integral de Prevención del Dengue, el PAMI puso en marcha una campaña de concientización y prevención del dengue y la fiebre amarilla, con el objetivo de reducir la circulación del mosquito transmisor durante los meses más cálidos del año.

Desde la obra social explicaron que el Aedes aegypti es un mosquito urbano y domiciliario, por lo que la transmisión del dengue ocurre mayormente en el ámbito doméstico. La enfermedad se contagia únicamente a través de la picadura del mosquito infectado, que previamente picó a una persona con el virus. No se transmite de persona a persona ni por objetos, alimentos, aire o contacto físico.

Eliminar criaderos, la principal medida de prevención

PAMI remarcó que la estrategia más eficaz para evitar la propagación del dengue es prevenir la reproducción del mosquito, eliminando los criaderos donde deposita sus huevos.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Desechar recipientes que acumulen agua

Lavar y renovar con frecuencia los bebederos de mascotas

Rellenar floreros con arena húmeda

Limpiar canaletas y desagües

Revisar y tapar tanques de agua

Mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados

Cómo protegerse de las picaduras

Además de eliminar criaderos, la obra social aconseja evitar las picaduras mediante el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, y la colocación de mosquiteros en puertas, ventanas, cunas y cochecitos.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, náuseas o manchas en la piel, PAMI subraya la importancia de no automedicarse, consultar de inmediato con el médico de cabecera y mantener una adecuada hidratación.

Prevención de la fiebre amarilla

En relación con la fiebre amarilla, PAMI recordó que se trata de una enfermedad viral transmitida por la picadura de distintas especies de mosquitos infectados, no exclusivamente por el Aedes aegypti. Al igual que el dengue, no se transmite entre personas ni por objetos.

La enfermedad puede provocar hemorragias e insuficiencia hepática, por lo que la vacunación es una herramienta clave para prevenir las formas graves. La vacuna está recomendada para quienes viven o viajan a zonas de riesgo como Misiones, Corrientes y Formosa, y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy.

Desde la obra social aclararon que la aplicación debe realizarse con indicación médica, teniendo en cuenta las contraindicaciones, ya que no todas las personas pueden recibirla.