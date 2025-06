Otro Kirchner en la boleta del peronismo bonaerense 

​

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, dejó abierta la posibilidad de presentarse como candidato en la tercera sección electoral en reemplazo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque sostuvo que no le resultaría “muy simpático” postularse en el marco de la proscripción que pesa sobre CFK. El referente de La Cámpora aseguró que está “a disposición de su fuerza política” y supeditó una eventual candidatura suya a lo que decida la exmandataria y el resto del espacio. También volvió a cuestionar el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses impulsado por el gobernador Axel Kicillof y al gobierno de Javier Milei

“No me resultaría muy simpático ser candidato ante la proscripción de ella”, aseguró el diputado en declaraciones a Radio con Vos, en relación a la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el encarcelamiento con prisión domiciliaria que pesa sobre CFK, a raíz de la ratificación de la condena en la causa Vialidad, decidida por la Corte Suprema. “Uno siempre está a disposición de su fuerza política, pero me parece que está muy mal lo que está sucediendo. Una vez allá en el tiempo había una presión fuerte en el gobierno de Néstor para que alguien vaya preso y me dijo que ‘la gente no come presos’. Me dio esa explicación. Nadie en doce años fue vedado a que se pueda presentar a una elección”, añadió. A su vez, Máximo Kirchner se expresó nuevamente en contra de la decisión del Gobierno provincial de desdoblar los comicios legislativos bonaerenses respecto a la elección nacional. “Hoy por hoy, a horas de consumada la proscripción de Cristina, en mi caso no estoy pensando en la lista. Lo que ve en el momento de ser candidata en la Tercera es porque el desdoblamiento a nuestro entender era una mala decisión por múltiples motivos. Era una opinión diferente, nada más, no hay nada personal”, sostuvo en referencia a las tensiones provocadas alrededor de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Había personas que tenían dudas de que ella sea candidata en la Tercera, pero la realidad demostró los errores”, señaló el hijo de la expresidenta, en referencia implícita al sector de intendentes agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Axel Kicillof, y que mostraban reparos respecto a la posible candidatura de CFK en sus territorios. “Cristina, en ese marco y entendiendo el desarrollo del gobierno de Milei y la importancia de la tercera sección electoral, se decidió a ayudar aún en lo que consideramos una decisión errada”, afirmó aunque negó estar enfrentado con Kicillof. “Ya la decisión la tomó el gobernador y vamos a tratar de que las cosas salgan lo mejor posible, no estoy peleado con nadie”, dijo. El hijo de la exmandataria sostuvo que “no está pensando” en las listas de cara a las elecciones bonaerenses a “horas de consumada la proscripción”, aunque tildó de “mediocre” la propuesta de armar un frente anti Milei. “Me imagino una coalición que promueve las virtudes de mi pueblo. No ‘anti Milei’ o ‘anti Macri’, ya tuvimos esas experiencias. La experiencia ‘anti Macri’ no nos salió bien y es mediocre ponerse en el ‘anti’ algo”, señaló.

Para el referente de La Cámpora, la movilización en Plaza de Mayo en defensa de CFK fue “un reflejo en la sociedad” para “poner límites al abuso de poder en Argentina” y consideró que “si podemos hacer eso con la proscripción, lo podemos hacer con un montón de temas más”. “El peronismo deberá tomar nota cuando tenga que ser solidario con otros sectores con aquello que no es su liturgia ni su historia”, consideró y sostuvo que “otros sectores como la izquierda, que no votarían a Cristina Kirchner y disputan votos con nosotros en una elección, entienden que la condena es un acto proscriptivo que no es bueno para la democracia y habla muy bien de ellos, es muy sano”, remarcó en referencias a varios partidos de izquierda que participaron de la marcha a Plaza de Mayo.

Kirchner también hizo hincapié en la importancia de revertir el declive de la participación electoral y estimular a la mayor cantidad de gente posible para que acuda a las urnas. “Hay que ir a votar. Después podés votar en blanco, pero el ejercicio de ir a votar. Que los que tienen fantasías autoritarias vean que la sociedad se levanta ese día y vota en blanco pero ejerce su derecho es importante. Es el primer éxito que podemos lograr como fuerza política. Lo primero es que la cantidad de asistentes aumente. Y en eso, si podemos sacar una victoria, mejor”, aseguró.