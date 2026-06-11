Otro funcionario del Gobierno se suma al régimen simplificado de Ganancias y crece la polémica

Federico Sturzenegger se sumó al régimen simplificado de Ganancias de ARCA tras la Ley de Inocencia Fiscal. Qué implica el sistema y cómo funciona.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adhirió al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal.

La confirmación llegó luego de que se conocieran también las adhesiones del jefe de Gabinete y su esposa, lo que volvió a poner el tema en el centro de la discusión política y económica.

Según el esquema vigente, este sistema está destinado a contribuyentes que cumplen determinadas condiciones de ingresos y patrimonio, y propone un mecanismo más automatizado para la liquidación del impuesto.

Cómo funciona el régimen simplificado de Ganancias

El sistema simplificado de Ganancias establece una modalidad en la que ARCA preconfigura la declaración jurada del contribuyente a partir de la información disponible en sus bases de datos.

En ese esquema, el contribuyente puede revisar, confirmar o modificar la información antes de la presentación final. El organismo fiscal se concentra principalmente en los ingresos facturados y gastos deducibles, dejando fuera otros componentes del patrimonio personal.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo del sistema es simplificar el cumplimiento fiscal y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.

Los requisitos del sistema y los cambios recientes

Hasta el momento, el régimen estaba destinado a personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales o un patrimonio inferior a $10.000 millones.

Sin embargo, el Gobierno envió recientemente un proyecto de reforma que modifica estas condiciones y elimina los límites de ingreso y patrimonio, ampliando el alcance del sistema.

La iniciativa también introduce cambios en los criterios de control fiscal, ajustando los márgenes de diferencia permitidos entre lo declarado y lo verificado por el organismo recaudador.

Debate político en torno a las adhesiones

Las adhesiones de funcionarios de alto rango al régimen simplificado generaron críticas desde distintos sectores, que cuestionaron la señal política de que referentes del propio Gobierno utilicen el esquema recientemente implementado.

Desde el entorno de Sturzenegger señalaron que la decisión responde a la búsqueda de un mecanismo más simple para la presentación de la declaración jurada y remarcaron que se trata de una opción disponible para todos los contribuyentes que cumplen los requisitos.

También destacaron que miles de personas ya se incorporaron al sistema desde su implementación.

Un sistema en expansión dentro del esquema fiscal

El régimen simplificado forma parte de los cambios introducidos por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que busca modernizar el sistema de recaudación y reducir instancias de fiscalización tradicional.

En paralelo, el Gobierno avanza con modificaciones normativas que amplían su alcance y ajustan los criterios de control utilizados por ARCA en la verificación de declaraciones.