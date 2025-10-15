Otra vez marcharon al Congreso por los derechos de los jubilados 

​

Mientras el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, cubría a los funcionarios nacionales que debían ser interpelados por el acuerdo con Estados Unidos y las coimas en la Agencia de Discapacidad, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a militarizar la plaza de los Dos Congresos para amedentrar la marcha de los jubilados que reclaman el incremento de haberes que el presidente Javier Milei ya vetó dos veces.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9s6y0u

La Policía Federal estuvo al frente del operativo, con un amplio despliegue de la infantería y oficiales de civil, y el respaldo de los efectivos de la Policía de la Ciudad. A pesar de que la movilización no fue masiva, el operativo cortó la Avenida de Mayo en el ingreso al Congreso.

Entre los jubiladas y jubilados que asistieron a la movilización se escuchaban gritos con el operativo y testimonios estremecedores. Paola y Marcelo, dos jubilados que viven solos, se acercaron a la marcha con las cajas vacías de remedios, denunciaron que en el Hospital Ramos Mejía le entregaban solo la mitad de los medicamentos y ya no tenían plata para comprar la medicación restante.

En esta jornada no se registraron heridos ni detenciones como ocurrió el miércoles pasado, cuando cuatro personas fueron detenidas y otras cuatro resultaron heridas. No obstante, frente al gran despliegue policial hubo momentos de tensión y provocaciones por parte de los efectivos hacia los manifestantes. El camión hidrante fue encendido y el sonido del motor fue utilizado como amenaza cuando la movilización pasaba por allí, según registró la periodista Lula González.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9s6xu0

“Cuando cerraron todo por Rivadavia para que los jubilados no accedan por Avenida Callao, decidieron entrar por Solís y Adolfo Alsina para llegar a Entre Ríos y ahí se encontraron con mucha policía. Lo que hicieron fue dar todas las vueltas de siempre, las que se dan todo los miércoles por la Plaza de los Dos Congresos y después ya terminó”, contó a Página 12, desde el Congreso, el fotoperiodista Catriel Gallucci Bordoni.