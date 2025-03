Organización colectiva para enfrentar la represión y desinformación 

​

La brutal represión a la marcha de los jubilados fue planificada con antelación. La decisión política estaba tomada antes de que comience la protesta. También estaba definido el operativo de desinformación posterior para justificar y encubrir la violencia policial. Fue la grabación de teléfonos particulares y su sincronización con las coberturas periodísticas, sin embargo, las que permitieron identificar al gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo y la que derrumbó la narrativa que intentó instalar el Gobierno. El aporte clave llegó de la mano de Mapa de la Policía, un colectivo de organizaciones y militantes de derechos humanos, que recolecta registros audiovisuales para revelar lo que se busca tapar: los mecanismos ilegales de represión que comanda Patricia Bullrich. “En esta caso, la reconstrucción sirvió para desmentir lo que la ministra estaba diciendo; que tanto Gendarmería como la Policía Federal habían disparado a 45 grados, cuando se ve directamente que lo hicieron en forma horizontal”, explica a Página/12 la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky.

Mapa se presenta como una organización que pretende “visibilizar el abuso policial para fortalecer las redes de cuidado ciudadano”. Desde el año pasado, producto de la ferocidad con la que la Casa Rosada pretende aplacar las protestas sociales, se ocupa de reconstruir los desmesurados operativos de Bullrich. “Nos dimos cuenta de la importancia de hacer este registro. Que los manifestantes puedan aportar la información que tengan en el celular y sumarla a la de los fotorreporteros y periodistas que cubren las marchas. Que haya un espacio que centralice toda esa información, que sea capaz de sistematizarlo y armar el archivo”, cuenta Camila Palacin, una de las fundadoras del colectivo, que ayer realizó una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos (aRGra). En el acto presentaron el informe sobre la represión del miércoles pasado junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrantes de la Revista Crisis.

A partir de fotografías y filmaciones, Mapa de la Policía identificó al posible autor material del disparo que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. Se trata de un cabo primero de apellido Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional. El reconocimiento del agente fue posible luego del entrecruzamiento de imágenes tomadas por distintos trabajadores de prensa, entre ellos de Página/12, que determinaron la trayectoria, dirección y lugar de origen del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió al fotógrafo. El material fue trabajado en conjunto con los peritos científicos Rodolfo Guillermo “Willy” Pregliasco y Martín Onetto, quienes pudieron determinar “la posición exacta desde donde ejecutó el disparo”.

“Lo importante de este trabajo es que te permite reconstruir los hechos y tener la información en el momento para contraponerla a una operación de desinformación y encubrimiento como la que está llevando adelante el Gobierno. Porque no solo salió a decir que la policía y la gendarmería habían actuado bien, sino que incluso desmintieron hechos que se pueden comprobar fácilmente con un video o una foto”, sostuvo Litvachky, en referencia a las explicaciones de Bullrich.

De acuerdo a la ministra, la reconstrucción que se hizo “no cumple con los protocolos de las fuerzas de seguridad”. “Los análisis que hacen no son rigurosos”, dijo y aseguró que el disparo del gendarme fue “en forma oblicua hacia el suelo”. Además, justificó que el Gobierno no haya avanzado en la investigación del caso. “Tuvimos bastante dificultad en encontrar las imágenes porque había mucho humo”, argumentó e insistió: “ese disparo no fue a la cabeza. Eso no es verdad”.

“A pesar de que estén los hechos y las imágenes, la ministra sigue diciendo lo contrario. Es muy típico de su forma de intervenir en este tipo de procedimientos. Te dice algo como si vos no estuvieras viendo lo que pasó. Si no hubieran disparado en forma horizontal, el proyectil no habría tenido el recorrido que tuvo en el caso de Pablo. Cuando se hagan los peritajes oficiales o la causa judicial, va a quedar claro que fue un disparo que no se hizo a 45 grados”, le contestó Litvachky.

La reconstrucción del ataque a Grillo fue presentada ayer en aRGra, donde se pidió nuevamente la renuncia de Bullrich, considerada responsable por el ataque a Grillo. En el acto se destacó, en reiteradas oportunidades, la relevancia que tiene el aporte de los manifestantes que enviaron sus registros a Mapa. “Lo que permitió llegar a esta verdad es la filmación de un teléfono. No es la foto más impresionante del día o la toma más perfecta. Es un teléfono de un ciudadano que decidió filmar lo que estaba pasando. Esa es una gran fuente de insumo” indicó Sebastián, del Archivo Ahora.

A su turno, Palacin resaltó el trabajo de los fotorreporteros y marcó que “son las personas más perseguidas y reprimidas” porque contribuyen a la reconstrucción de los hechos. “Son muy importantes todas las imágenes que tomaron las y los fotógrafos que, de manera solidaria, se acercaron a dar su material”, agregó Ezequiel Torres de aRGra.