Operaron de urgencia a Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi: cuál es su diagnóstico

La expresidenta fue internada tras sufrir un fuerte dolor abdominal y debió ser sometida a una cirugía de urgencia. Los médicos confirmaron un cuadro de apendicitis y la intervención se desarrolló con normalidad.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia este sábado en el Sanatorio Otamendi, luego de ser internada por un intenso dolor abdominal. Tras los estudios realizados, los profesionales médicos confirmaron que presentaba un cuadro de apendicitis, motivo por el cual se decidió avanzar con una intervención quirúrgica inmediata.

Según se informó, la exmandataria —que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad— fue evaluada inicialmente en su departamento del barrio porteño de Constitución. Tras la revisión médica y con la autorización judicial correspondiente, fue trasladada al centro de salud, donde quedó internada y fue operada de urgencia.

Desde el entorno médico indicaron que el cuadro de inflamación era leve y que la cirugía se desarrolló sin complicaciones. En un primer momento, los especialistas evaluaron si el dolor podía deberse a una apendicitis o a un episodio de diverticulitis, pero finalmente se confirmó el primer diagnóstico.

Hermetismo sobre el parte médico

Por el momento, existe reserva sobre el parte médico oficial, y no se confirmó si el informe será difundido durante la noche o en las primeras horas del domingo. De todos modos, fuentes cercanas señalaron que la evolución es favorable y que la intervención se realizó a tiempo.

Durante la internación, dirigentes políticos y personas cercanas se acercaron al Sanatorio Otamendi para acompañar a la expresidenta. Entre ellos, se destacó la presencia de la intendenta saliente de Quilmes, Mayra Mendoza. También se aguarda la llegada de su hijo, Máximo Kirchner, desde la ciudad de La Plata.

Cristina Kirchner permanecerá internada en observación hasta completar su recuperación postoperatoria. Según trascendió, el cuadro no revistió gravedad debido a la rápida atención médica recibida.