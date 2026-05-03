Ofrecieron carne de burro en una parrilla, se agotó y revelaron a qué sabe

La experiencia gastronómica en Trelew generó furor y debate: vendieron carne de burro a $7500 el kilo y se quedó sin stock. El sabor, la legalidad y los controles sanitarios quedaron en el centro de la discusión.

Una propuesta inusual sacudió la escena gastronómica en Trelew y rápidamente se volvió viral. En la parrilla Don Pedro, comenzaron a ofrecer carne de burro como parte de una prueba piloto que despertó curiosidad, polémica y una fuerte demanda: el producto se agotó en pocas horas.

El experimento se llevó adelante el 2 de mayo y tuvo una respuesta inmediata del público. Con un precio de $7500 por kilo, la carne se vendió en distintos formatos, desde chorizos hasta tiras para asado, generando largas consultas y repercusión en redes sociales.

A qué sabe la carne de burro: comparación con la carne vacuna

Durante una cobertura en vivo, un cronista probó el producto y describió su sabor como similar al de la carne vacuna, aunque con particularidades en su textura. Según se mostró, algunos cortes presentaban un perfil “medio grasoso”, lo que llamó la atención tanto de consumidores como de especialistas.

La experiencia apuntó justamente a testear la aceptación del público frente a una alternativa poco habitual en el país, en un contexto marcado por el aumento del precio de la carne tradicional.

Precio y demanda: por qué se agotó la carne de burro en horas

El impulsor del proyecto, el productor Julio Cittadini, explicó que se trató de una prueba experimental para analizar la viabilidad comercial del producto. El valor fijado —$7500 el kilo—, sumado a la novedad, impulsó una demanda que superó las expectativas iniciales.

El rápido agotamiento del stock dejó en evidencia el interés del público por nuevas opciones proteicas, especialmente en escenarios de inflación y cambios en los hábitos de consumo.

Legalidad de la carne de burro en Argentina: controles y zonas grises

Si bien la venta de carne de burro no está prohibida en Argentina, existen limitaciones clave. Actualmente, no hay frigoríficos habilitados para su tránsito federal, y su comercialización requiere controles sanitarios específicos por parte del SENASA.

En este caso, la experiencia en Chubut fue autorizada de forma experimental y bajo supervisión provincial, lo que permitió garantizar condiciones sanitarias durante la prueba.

Debate abierto: entre la curiosidad gastronómica y las dudas éticas

La iniciativa generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron su similitud con la carne vacuna y celebraron la innovación, otros cuestionaron aspectos éticos, culturales y sanitarios.

El caso de Trelew funciona ahora como un test de mercado que abre interrogantes sobre regulación, trazabilidad y logística. Desde el sector impulsor anticiparon que podrían avanzar en la formalización de protocolos si la experiencia continúa.

Por el momento, quienes quieran probar esta carne deberán esperar nuevas autorizaciones y definiciones regulatorias que permitan su comercialización a mayor escala.