Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: lenta recuperación y continuará internada

La ex presidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico informó una evolución favorable, aunque lenta, y recomendó continuar con la internación.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el equipo médico informara que presenta una lenta recuperación tras la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Según el nuevo parte médico difundido este lunes, la paciente “continúa su evolución” y presenta una recuperación paulatina del íleo postoperatorio, una complicación intestinal frecuente en este tipo de intervenciones. El comunicado, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi, indicó que la ex mandataria permanece con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso.

Además, se informó que comenzó con la ingesta de alimentos semisólidos, con buena tolerancia. No obstante, los profesionales aclararon que, de no mediar complicaciones adicionales, se mantendrá la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, el retiro del drenaje y la finalización del tratamiento antibiótico.

Tras conocerse el informe médico, el Tribunal Oral Federal N°2, que supervisa el cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex jefa de Estado, avaló que continúe internada mientras dure el tratamiento.

Fuentes médicas señalaron que el cuadro que atraviesa Cristina Kirchner suele ser transitorio y que, en la mayoría de los casos, se resuelve con tratamiento de soporte, reposo intestinal, control de líquidos y seguimiento clínico estricto.

La ex mandataria, de 72 años, fue trasladada al Otamendi el 20 de diciembre, luego de experimentar fuertes dolores abdominales en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras los estudios correspondientes, los médicos autorizaron una cirugía de urgencia, que se realizó con aval judicial y sin complicaciones quirúrgicas.

Desde el inicio de la internación, Fernández de Kirchner permanece bajo controles permanentes, con administración de antibióticos y monitoreo constante de su evolución clínica. En los últimos días, una tomografía abdominal confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio, motivo por el cual se reforzaron las medidas de soporte.

Mientras tanto, militantes kirchneristas continúan autoconvocados en las inmediaciones del sanatorio, donde se observan banderas y consignas en apoyo a la ex presidenta.