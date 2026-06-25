Nueva polémica en el caso Loan: plantean nulidades y buscan frenar el juicio

Las defensas de los acusados por la desaparición de Loan Peña pidieron la nulidad del juicio y la liberación de los imputados. El tribunal dispuso un cuarto intermedio.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a quedar en suspenso este miércoles luego de que las defensas de los acusados presentaran una batería de planteos de nulidad que obligaron al Tribunal Oral Federal de Corrientes a disponer un cuarto intermedio por tiempo indefinido.

La audiencia había generado gran expectativa por la posibilidad de que declarara Laudelina Peña, la tía del niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Sin embargo, el debate se concentró en cuestiones procesales que terminaron frenando nuevamente el avance del proceso.

Durante la jornada, los abogados defensores cuestionaron la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y solicitaron la nulidad de distintas actuaciones. Además, reclamaron medidas vinculadas a la situación procesal de algunos de los imputados, entre ellas pedidos de excarcelación.

La estrategia de las defensas

Según se expuso ante el tribunal, uno de los principales argumentos de las defensas fue que la acusación no describe de manera suficientemente clara cuál habría sido el rol específico de cada acusado en los hechos investigados.

Los planteos sostienen que la Fiscalía no logró precisar adecuadamente la participación individual de los imputados ni establecer con exactitud tiempos, lugares y conductas atribuidas a cada uno de ellos.

Desde la acusación rechazaron esos cuestionamientos y consideraron que se trata de una estrategia destinada a retrotraer el expediente a una etapa anterior del proceso.

La fiscal general interina Tamara Pourcel explicó que las defensas buscan que se declare nulo el requerimiento de elevación a juicio y que la causa regrese a primera instancia, lo que implicaría un importante retraso en el desarrollo del debate oral.

La respuesta de la Fiscalía

Para el Ministerio Público Fiscal, la acusación cumple con todos los requisitos legales y los cuestionamientos responden a diferencias sobre la valoración de las pruebas reunidas durante la investigación.

“No se trata de una falta de claridad, sino de una discrepancia con cómo la Fiscalía interpreta y valora la prueba”, sostuvo Pourcel al finalizar la audiencia.

La representante del Ministerio Público también remarcó que los roles atribuidos a cada imputado están detallados en el requerimiento de elevación a juicio que fue leído al inicio del debate.

“Piden exactamente qué rol cumplió cada uno de los imputados. Está determinado en la pieza acusatoria que se ha leído”, afirmó.

Un proceso marcado por las demoras

La desaparición de Loan Peña continúa siendo uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la Argentina. A más de dos años de la última vez que fue visto, el paradero del niño sigue siendo una incógnita y la causa judicial busca determinar las responsabilidades en torno a su presunta sustracción y al posterior encubrimiento.

La decisión que adopte ahora el Tribunal Oral Federal será clave para definir el rumbo del proceso. Mientras analiza los planteos presentados por las defensas, el juicio permanece suspendido y sin una fecha definida para su reanudación.

El nuevo freno judicial vuelve a postergar las expectativas de avanzar en el esclarecimiento de un caso que mantiene en vilo a la sociedad argentina desde junio de 2024.