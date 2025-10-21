Nueva marcha a Plaza de Mayo por la Emergencia en Discapacidad: lo que hay que saber 

​

La Plaza de Mayo volverá a ser escenario de una jornada de lucha y con una mayor relevancia durante la semana previa a las elecciones 2025. Diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y de trabajadores de la salud y la discapacidad convocan a una gran concentración el martes 21 de octubre a las 16, con el objetivo de exigir la promulgación y aplicación efectiva de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada en la sede central de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), donde múltiples espacios coincidieron en la necesidad de sostener la movilización social frente al incumplimiento del Gobierno Nacional. “Conquistamos las leyes. Ahora exigimos su aplicación”, señalaron en un comunicado conjunto.La convocatoria surge luego de que el presidente Javier Milei suspendiera por decreto la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, medida que fue calificada como “inconstitucional” por los sectores convocantes.

“No pueden esperar más”: los reclamos urgentes y una convocatoria nacional

Previo a la concentración principal, se realizará una conferencia de prensa el lunes 20 de octubre a las 12 horas frente al Hospital Garrahan (Combate de los Pozos 1881, CABA), en la que participarán referentes del ámbito sanitario, gremial y universitario. Allí se impulsará la movilización y se reafirmará la unidad en la acción bajo la consigna: “Universidad, salud y discapacidad no pueden esperar más”.

Entre las organizaciones convocantes se destacan AGD UBA, Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Soy Garrahan, Soy Fono en Argentina, Tribuna Disca, Prestadorxs Precarizadxs, Asamblea Discas en Lucha, Fundación Rumbos, Comisión Interna No Docente Sociales (APUBA), Red en Discapacidad, Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias y Trabajadores de la ANDIS en lucha. “Llamamos a toda la comunidad a no dejarse avasallar, a negarse al escepticismo y la resignación. Las leyes se conquistaron en la calle y deben cumplirse”, sostuvieron los organizadores, que reclaman además paro y plan de lucha nacional ante el desfinanciamiento del sistema público.

¿Qué sucedió en la Agencia Nacional de Discapacidad?

En la antesala de la convocatoria, una multitud se concentró frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para reclamar condiciones de vida dignas y el cumplimiento de derechos básicos. Las personas movilizadas exigieron acceso efectivo a prestaciones de salud y educación, medicamentos, empleo genuino y la restitución de pensiones no contributivas dadas de baja.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9sadd6

Sin embargo, las autoridades del organismo se negaron a recibir una nota formal con los reclamos e impidieron el ingreso al edificio. “Este nuevo episodio de incumplimiento institucional refuerza la necesidad de seguir organizados y movilizados”, expresaron desde Asamblea Discas en Lucha.

Los manifestantes recordaron que las leyes de emergencia fueron producto de la lucha popular sostenida por organizaciones sociales y gremiales, y que su incumplimiento constituye una violación directa a los derechos humanos.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9sa79k

Durante la concentración de este martes, se leerá un documento consensuado entre los distintos sectores, donde se exigirá al Gobierno Nacional que implemente de manera urgente las leyes sancionadas por el Congreso. La demanda central apunta a garantizar políticas públicas inclusivas y presupuestos adecuados para el sistema sanitario, la educación pública y la atención de personas con discapacidad. “La conquista y defensa de los derechos de las personas con discapacidad no puede depender de la voluntad de los gobiernos de turno”, remarcaron las organizaciones convocantes.