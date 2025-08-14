​

En un nuevo miércoles de lucha, la diputada nacional Gisela Marziotta estuvo en la Plaza de los Congresos junto a Peronismo por la Ciudad, SUTERH, ATE y la Mesa Ecuménica por los Derechos Humanos, acompañando el reclamo de las y los jubilados.

“El Gobierno miente diciendo que la inflación es del 1,9% para contentar a sus trolls, mientras vetan leyes en favor de las y los adultos mayores, que hoy cobran haberes de miseria”, expresó en sus redes sociales la presidenta de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados. “Nos seguirán encontrando en las calles hasta que se dignen a gobernar en favor del pueblo”, agregó la diputada en un posteo en sus redes sociales.

El pronunciamiento de Marziotta se dio luego de que Javier Milei anunciara que buscará “blindar” la economía penalizando a los legisladores que propongan iniciativas parlamentarias que, a su criterio, atenten contra el equilibrio fiscal. La declaración del Presidente se produjo luego de vetar la prórroga de la moratoria previsional y el aumento en las jubilaciones, en un intento de amenaza a las y los diputados que estuvieron detrás de estas iniciativas.

Tomando como ejemplo lo sucedido en Perú en la década del ‘90, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso para gobernar sin control legislativo, Marziotta advirtió sobre los riesgos institucionales de esta postura y calificó a Milei como un “pichón tardío de Fujimori” y sentenció: “Tus amenazas de penalizar la tarea legislativa no van a cambiar nuestras ideas que fueron y son en favor del Pueblo”.