“Noche de velas” del Garrahan, una procesión en defensa de la salud pública 

Con velas y corazones de cartón violetas hechos a mano, los médicos y residentes, enfermeros y trabajadores administrativos del Hospital Garrahan coparon este lunes la plazoleta del Obelisco. La marcha, a la que bautizaron “noche de velas”, se convirtió en una procesión en defensa de la salud pública y contra el plan motosierra que padece la institución. La protesta fue una demostración de los empleados de que seguirán con el plan de lucha pese al aumento que dispuso la dirección del hospital para los residentes. El incremento fue anunciado oficialmente por la institución, y será del 30 por ciento a partir del primero de julio. El comunicado, dijeron desde el Hospital, es “legítimo”; de todos modos, los trabajadores pidieron en la marcha que se presente en una mesa de negociación salarial y que, en ese marco, continuarán en estado de asamblea hasta tanto se resuelva el conflicto salarial.

La dirección del Hospital anunció este domingo que el aumento llevará el sueldo de los residentes a 1.300.000 pesos por mes, que serán costeados, trascendió, con “recursos propios”. El bono mensual de $200.000 que el Hospital ya venía otorgando se elevará a $500.000, “con fondos generados por la eficiencia presupuestaria”. De todos modos, los trabajadores siguen en estado de alerta, a la espera de que la propuesta se formalice y abarque, según lo expresaron los distintos gremios, a la totalidad de los empleados.

“Olé olé, olé olé, sin residentes no hay hospital, precarizados no vamos a trabajar”, fue uno de los cantos con la consigna de la hora de los residentes, que si bien ya lograron un aumento, esperan poder concretarlo en los próximos días en una mesa de negociación con las autoridades.

Desde el Gobierno, en tanto, sostuvieron que el comunicado con el anuncio es legítimo y que el aumento entrará en vigencia a partir del primero de julio, tal como se informó a través de las redes del hospital. Desde la comisión interna del Garrahan cuestionaron el comunicado y señalaron “la conciliación obligatoria, de hecho, fue aplicada respecto de los trabajadores de la planta y el gobierno ya la incumplió, porque no convocó ninguna audiencia de negociación y amenaza con persecución y despidos”.

El conflicto está planteado en dos partes: por un lado, los residentes comenzaron su propio plan de lucha este año con paros por tiempo indefinido, contra el retraso salarial; por el otro, el resto de los trabajadores, un 90 por ciento de la planta, también tiene su propio planteo salarial.

Una de las residentes que actúa como portavoz del conflicto, Azul Santana, contó su caso: “Estoy viviendo con $797.000 al mes, cualquier número me va a aliviar a mi carga diaria, pero $1.300.000 dividido en la carga horaria de 298 horas mensuales no llega a los cinco mil pesos por hora por el trabajo que hacemos”, explicó.”Yo trabajo entre 60 y 70 horas semanales. Hacemos seis guardias al mes. Y no nos alcanza”, detalló.

La que no se perdió el debate respecto de la situación fue la siempre dispuesta a defender el ajuste, con palos o declaracines, Patricia Bullrich, quien apuntó contra “ATE y el Kirchnerismo”, a los que señaló, con la mejor cara de piedra, como “los responsables” de la situación del hospital.

Desde la vereda de enfrente, el diputado nacional por Tucumán de Unión por la Patria (UxP) Pablo Yedlin sostuvo que el recorte que padece la institución pediátrica más importante del país forma parte del “vale todo” instaurado por el gobierto. “Esta es una lucha que no se soluciona con un tuit”, concluyó Yedlin. Asimismo, señaló que el reclamo “tuvo una enorme repercusión”, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, sino “en todo el país” debido a que se han pronunciado en solidaridad con el Garrahan otros hospitales y organizaciones.