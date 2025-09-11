No escucha y sigue: el Gobierno insiste en que no tiene nada por corregir 

​

El vocero Manuel Adorni salió a reiterar la contradictoria autocrítica del mileísmo por la derrota en la provincia de Buenos Aires. Dijo que el oficialismo cometió “errores políticos” pero ratificó el rumbo económico, y le envió un claro mensaje al electorado de que las cosas no van a cambiar: “La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema”, sentenció.

La reaparición del portavoz, tras más de una semana de ostracismo, tuvo el objetivo de reforzar públicamente los ejes del discurso del presidente Javier Milei el domingo pasado, en el que dejó claro que el Gobierno no registró los motivos por los cuales el electorado bonaerense le dio un revés.

“Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, puntualizó Adorni no durante una de sus conferencias en Casa Rosada sino en una entrevista por un canal oficialista de televisión.

Allí también confirmó que tras los vetos al financiamiento universitario y a la Emergencia Pediátrica, la misma suerte correrá para la ley que dispone la distribución automática de ATN a las provincias. “ATN se veta, si. Pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, dijo Adorni.

“No se le llegó a explicar a todos los bonaerenses”

En la charla habló de “equivocaciones” y “errores políticos” en la campaña bonaerense. No obstante negó que el problema se centrara en los ajustes, la represión, los continuos aumentos, el desguace del Estado y el ahogo a las empresas nacionales que pone en marcha el Gobierno, sino más bien en la explicación de por qué se hace todo eso:

“No se le llegó a explicar a todos los bonaerenses, como corresponde y de una manera simple, por qué estamos haciendo lo que hacemos”, dijo durante a A24.

Para reconocerlo o explicarlo, dio un ejemplo: “Cuando hablamos de ‘reactivación económica’ tenemos claro que hay sectores que les está yendo muy bien y otros a los que les está costando arrancar. Y entre estos sectores hay miles y miles de bonaerenses”.

“Explicar lo explicamos, pero el tema es por qué no le llegamos a un sector de la sociedad en el por qué hacemos lo que hacemos”, insistió.

En otras palabras, lo que quiso decir Adorni fue que los bonaerenses aún no entienden por qué tienen que aceptar el ajuste permanente, y no por qué el Gobierno no entiende que haya un sector de la sociedad que no acepta esas políticas.

Es más, según él, cuando los bonaerenses comprendan los motivos por los cuales el Gobierno nacional ahoga a la provincia, “nos van a acompañar”. “La gente nos va a acompañar” en los comicios nacionales de octubre próximo, lanzó.

De vuelta a la campaña

Por otra parte, el vocero reconoció que su reaparición pública tiene que ver con el intento del mileísmo de revertir el escenario electoral que se le avecina: “Todos estamos haciendo una autocrítica no sólo por instrucción del Presidente sino porque hay cosas que corregir”, reiteró.

Finalizado el simulacro de autocrítica, Adorni retomó la cantinela de campaña y sostuvo que “lo que hizo que la elección del domingo se perdiera” fue “el kirchnerismo, el peronismo” y lo que él llamó “el tradicional aparato de la provincia”.

Luego expresó: “No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres. No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.