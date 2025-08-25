Nicolás Carrizo, líder de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner   

​

Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado en la causa por el intento de magnicidio la expresidenta Cristina Kirchner, le pidió sus más “sinceras disculpas” a la exmandataria y dijo que desconocía los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por ese expediente.

“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo en declaraciones radiales, y reconoció que el intento de magnicidio era “un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó sobre las conversaciones de chat filtradas en el marco de la investigación.

Carrizo evocó que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” sino que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”.“No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”.“Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, dijo sobre la relación entre ambos y añadió: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.

El miércoles pasado, tras los alegatos de la fiscal en el juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, la Justicia hizo lugar al pedido del abogado de Nicolás Carrizo y lo excarceló. Ante el Tribunal Oral Federal N°6, la fiscal Gabriela Baigún coincidió con el pedido de libertad, ya que no se presentaron pruebas durante el debate que permitan sostener la acusación en su contra. “El propio imputado dijo que está preso por pelot…, y yo coincido”, sostuvo la fiscal en el juicio.

La fiscal solicitó además su absolución para librarlo de culpa y cargo, pero la decisión saldrá una vez que se emita el veredicto. La decisión del tribunal llegó luego de que la representante del Ministerio Público Fiscal pidiera, durante la audiencia de este miércoles, 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 para Brenda Uliarte por el intento de asesinato contra la exmandataria.

En el caso de Sabag, la fiscal solicitó además unificar la pena con la condena previa que tiene por distribución de material pornográfico, que fue de 4 años de cárcel. En total, el pedido de condena asciende a 19 años.