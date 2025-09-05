“Ni un paso atrás, Guille”: el desafío del Gordo Dan a Francos por el posteo contra Luis Juez 

​

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el influencer mileísta Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, protagonizaron públicamente un entuerto que vuelve a dejar al descubierto el crítico estado que atraviesa la interna del gobierno de Javier Milei.

El contrapunto se desató luego de que el jefe de los ministros calificara públicamente de “repudiable” al posteo en que el referente de los trolls del mileísmo se había referido de manera despectiva contra el senador cordobés Luis Juez y su hija que padece una discapacidad severa.

“Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar”, enfatizó Francos al ser consultado durante una entrevista sobre el mensaje del encumbrado militante del mileísmo en las redes sociales.

Y no solamente dijo eso sino que también calificó los dichos de “Dan” como una “grosería” e intentó despegar a la administración de Javier Milei de cualquier eco que tuviera esa declaración. Dejó públicamente claro que el activista “no forma parte del Gobierno” y puntualizó que “La Libertad Avanza no comparte” el tenor de las expresiones contra Juez.

Los dichos de Francos tuvieron lugar luego de que Parisini borrara el posteo tras las duras críticas que recibió por ello. No obstante, el personaje volvió a publicar otro similar con una irónica y falsa retracción de lo que había dicho. Pero una vez enterado de las críticas expresas por parte de Francos, salió a desafiarlo abiertamente: “Ni un paso atrás, Guille”.

Lo que el Gordo Dan había publicado fue lo siguiente: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Al enterarse de estas expresiones, Francos fue consultado durante una entrevista y sostuvo que esas palabras fueron “una barbaridad” que “no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería ni la forma que se expresa ni el fondo de la cuestión”.

Subrayó también que Parisini “expresa posiciones independientes” y que, como “se desubicó”, el partido “La Libertad Avanza no comparte” esas declaraciones. Es más, arriesgó que “el Presidente seguramente estará en contra del tweet”.

El Gordo Dan ya había borrado el comentario de su cuenta que es seguida por más de 340 mil usuarios, pero al ver la entrevista televisiva al jefe de Gabinete, salió a cruzarlo: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA”.

Luego redobló el duelo y le enrostró su pasado como representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el gobierno anterior: “Cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.

Y por si faltara una ratificación de lo que piensa, aludió a Luis Juez al criticar a “los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura”, y lo acusó de tener “el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille”, cerró el influencer.