Neuquén y Tucumán, las únicas provincias que lograron crear empleo formal en el último año

Mientras la mayoría de las jurisdicciones perdió puestos de trabajo desde 2023, Neuquén sumó más de 4.100 empleos impulsada por Vaca Muerta y Tucumán creció levemente gracias al agro.

Los últimos datos oficiales muestran un retroceso generalizado del empleo formal privado en gran parte del país desde 2023. La caída golpeó con mayor fuerza a las provincias dependientes de la obra pública, la industria textil y el petróleo convencional. En ese contexto de contracción, solo Neuquén y Tucumán lograron sostener y mejorar sus niveles de empleo.

En Neuquén, el crecimiento fue notable: se generaron 4.102 nuevos puestos de trabajo, lo que implica un aumento del 2,9% interanual. El impulso volvió a provenir de Vaca Muerta, que desde hace más de una década es el principal motor de creación de empleo formal del país.

La expansión no solo se dio en petróleo y gas, sino también en los sectores de servicios vinculados a la actividad: proveedores, transporte, logística, construcción y comercios asociados.

Técnicos de Fundar destacaron que la provincia mantiene un dinamismo sostenido incluso en períodos de retracción general del mercado laboral, consolidándose como el distrito que más empleo privado formal creó en los últimos diez años.

En Tucumán, el crecimiento fue más moderado pero igualmente positivo: se sumaron 121 empleos formales (+0,1%). La mejora estuvo impulsada por el complejo agroindustrial, especialmente por la cadena de los cítricos, que sostuvo actividad y empleo pese al contexto nacional.

En contraste, la mayoría de las provincias registró pérdidas significativas de puestos formales. Según los especialistas, la caída respondió principalmente a la paralización de obra pública, las dificultades de la industria textil y el freno del petróleo convencional, además del deterioro del consumo interno.

En este escenario, Neuquén y Tucumán se posicionan como excepciones, cada una con motores propios: energía no convencional y agroindustria. Las proyecciones marcan que ambas actividades seguirán jugando un rol central en la recomposición laboral durante los próximos meses.