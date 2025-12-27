Neuquén se ubicó entre los aeropuertos con más pasajeros del país en 2025

El aeropuerto Presidente Perón superó 1,23 millones de pasajeros entre enero y noviembre y registró un crecimiento interanual del 23%, según datos de la ANAC.

El aeropuerto de Neuquén se consolidó en 2025 como uno de los principales del país en movimiento de pasajeros, al ubicarse dentro del ranking de los ocho “aeropuertos millonarios” de Argentina, aquellos que superaron el millón de usuarios entre enero y noviembre.

De acuerdo al informe mensual de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la terminal aérea neuquina movilizó 1,23 millones de pasajeros en ese período, lo que representa un crecimiento interanual del 23%, uno de los porcentajes más altos del país.

El ranking es encabezado por Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, con 16,23 millones de pasajeros (+21% respecto a 2024), seguido por Ezeiza con 10,67 millones (+7%). Luego se ubican Córdoba (2,92 millones, +13%), Mendoza (2,35 millones, +14%), Bariloche (2,34 millones, +9%), Iguazú (1,63 millones, +21%), Salta (1,33 millones, +11%) y Neuquén (1,23 millones, +23%).

En tanto, Ushuaia podría sumarse como el noveno aeropuerto “millonario” en diciembre, ya que hasta noviembre acumulaba 988 mil pasajeros, aunque con una leve caída interanual del 3%.

En total, los 38 aeropuertos incluidos en el informe de la ANAC registraron 45,88 millones de pasajeros entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 13% en comparación con el mismo período del año pasado.