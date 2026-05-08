Neuquén lideró el crecimiento económico del país impulsada por Vaca Muerta

Un informe basado en datos del INDEC y estimaciones privadas reveló que Neuquén fue la provincia con mayor expansión económica entre 2022 y 2025, apalancada por la producción de petróleo y gas no convencional.

La provincia del Neuquén se consolidó como la jurisdicción con mayor crecimiento económico del país entre 2022 y 2025, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la producción no convencional de petróleo y gas.

De acuerdo con datos oficiales del INDEC y un análisis elaborado por la consultora Equilibra en base a información de CEPAL, el Producto Bruto Geográfico (PBG) neuquino creció un 31,7% en el período analizado, muy por encima del resto de las provincias argentinas.

El informe señala que, durante la gestión del actual gobierno nacional, el crecimiento económico estuvo concentrado en sectores intensivos en capital, como energía y minería, mientras que actividades vinculadas al mercado interno sufrieron fuertes retrocesos.

A nivel nacional, el Producto Bruto Interno (PBI) de 2025 se ubicó apenas 0,5% por encima del registrado en 2022. El principal motor de esa mejora fue el sector de explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 25,7%, impulsado especialmente por la extracción de hidrocarburos.

En contraste, sectores de gran peso económico como la industria manufacturera, el comercio y la construcción registraron caídas importantes.

Dentro del mapa federal, Neuquén apareció como la gran beneficiada por el nuevo esquema productivo energético. El auge de Vaca Muerta continúa atrayendo inversiones, aumentando exportaciones y fortaleciendo el ingreso de divisas al país.

Otra provincia favorecida por este proceso fue Río Negro, que mostró un crecimiento estimado del 2,4%.

También registraron mejoras económicas provincias vinculadas a la minería, como Catamarca y San Juan, beneficiadas por el desarrollo del litio y la extracción de oro.

En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se posicionó como el segundo distrito de mayor crecimiento, apalancada por las actividades financieras, inmobiliarias y de servicios profesionales.

El informe también remarcó el fuerte contraste con otras jurisdicciones que atravesaron retrocesos económicos, especialmente aquellas con fuerte dependencia industrial, comercial o de la construcción.

Entre las provincias más afectadas aparecieron Tierra del Fuego, golpeada por la crisis de la industria electrónica; Formosa, afectada por la caída de la construcción; y distritos industriales como San Luis, La Rioja y Buenos Aires.

En términos de empleo, el análisis indicó que solo Neuquén y Río Negro mostraron mejoras significativas en la generación de puestos de trabajo formales hacia fines de 2025, reflejando el impacto directo del dinamismo energético regional.

El estudio concluye que el crecimiento económico registrado en los últimos años estuvo altamente concentrado tanto a nivel sectorial como geográfico, con protagonismo de provincias ligadas a la energía, la minería y ciertas actividades agroindustriales.