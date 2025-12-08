Neuquén lidera el empleo privado en Argentina con más de 4.100 nuevos puestos

Entre 2023 y 2025, la provincia de Neuquén sumó 4.102 puestos de trabajo formales, creciendo 2,9% en el sector privado, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La expansión laboral se concentra en industria, construcción y Vaca Muerta, mientras a nivel nacional otras provincias registran pérdidas significativas.

Neuquén volvió a mostrar los mejores números de empleo privado en todo el país, según cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre 2023 y 2025, la provincia sumó 4.102 puestos laborales formales, logrando un crecimiento del 2,9%, en un contexto nacional marcado por la pérdida sostenida de empleo.

Políticas públicas como motor del empleo

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, afirmó: “Estas cifras confirman que cuando las políticas públicas están pensadas para la gente, el empleo llega. Nuestro objetivo es que cada oportunidad que genera el crecimiento de Neuquén se traduzca en trabajo real para las y los neuquinos”.

Mientras otras provincias registraron caídas significativas —Santa Cruz -15% y La Rioja -11%—, Neuquén logró sostener y ampliar el empleo, especialmente en industria y construcción, sectores que a nivel país se vieron más afectados por la caída del consumo, la apertura de importaciones y la paralización de obras públicas.

Vaca Muerta y la industria como motor laboral

El crecimiento del empleo en la provincia se explica por el auge de la actividad industrial en Vaca Muerta y el desarrollo de su cadena de valor hidrocarburífera, impulsado por políticas que priorizan a los residentes de la provincia.

Programas clave para fortalecer el empleo

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra Emplea Neuquén, que combina intermediación laboral, formación profesional y acompañamiento a personas y empresas, generando oportunidades reales y fortaleciendo el desarrollo productivo local.

De manera complementaria, la Ley Kimün promueve la formación en ambientes laborales reales, permitiendo a las empresas capacitar a futuros trabajadores según sus necesidades y estrechando el vínculo con la comunidad.

Obras públicas y confianza en la provincia

El ministro Castelli remarcó: “Neuquén demuestra que se puede crecer incluso en tiempos difíciles. Lo logramos porque articulamos con los municipios, las empresas y cada institución que quiere aportar. Hoy el motor del empleo es la confianza en un Estado que acompaña y abre camino”.

La inversión histórica en obras públicas impulsada por el gobernador Rolando Figueroa también fue clave, atrayendo empresas de todo el país a licitaciones para pavimentar rutas, construir escuelas y garantizar el acceso a servicios básicos.