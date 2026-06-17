Neuquén lanzó “Neuquén Productivo” y destinará $4.000 millones para fortalecer al sector agroindustrial

El gobernador Rolando Figueroa presentó un paquete de medidas que combina financiamiento, incentivos fiscales y aportes directos para más de mil productores. La iniciativa busca impulsar la diversificación económica y fortalecer la producción provincial con recursos generados por Vaca Muerta.

Neuquén.- El Gobierno de Neuquén presentó este miércoles el programa “Neuquén Productivo”, una estrategia integral destinada a fortalecer la agroindustria, promover nuevas inversiones y acompañar a los productores de toda la provincia mediante financiamiento, beneficios fiscales y aportes económicos directos.

El anuncio fue encabezado por el gobernador, Rolando Figueroa, junto al ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quienes destacaron que el objetivo es consolidar un modelo de desarrollo basado en la diversificación productiva, el agregado de valor y la generación de empleo.

Durante la presentación, Figueroa remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió fortalecer la capacidad de asistencia al sector productivo y aseguró que la provincia busca que los recursos provenientes de Vaca Muerta lleguen a toda la economía neuquina.

Uno de los principales ejes del programa es Invierta Neuquén, creado por la Ley Provincial 3502, que promueve inversiones mediante beneficios fiscales y financieros para sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, la energía, la infraestructura y la economía del conocimiento. Actualmente, la herramienta cuenta con 107 empresas adheridas y más de 100 proyectos en evaluación.

En materia de financiamiento, el Gobierno destacó las líneas de crédito disponibles a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), el IADEP y el Centro PyME-ADENEU, orientadas a capital de trabajo, adquisición de maquinaria, infraestructura y modernización tecnológica. Además, el programa Más Pymes, Más Futuro ya permitió financiar a 151 empresas neuquinas con inversiones que superan los 21 millones de dólares.

La iniciativa también incluye medidas de apoyo frente a contingencias climáticas. El Plan Provincial de Mitigación de Impactos por Sequía otorgó 542 créditos por más de 2.351 millones de pesos y financió 158 proyectos de infraestructura hídrica, beneficiando a más de 1.400 productores.

Otro de los instrumentos destacados es el Programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, que subsidia el 30% del costo eléctrico para usuarios agroindustriales abastecidos por el EPEN. Durante 2026 alcanzará a 83 productores y empresas, con una inversión provincial de 4.679 millones de pesos.

Por su parte, Koenig anunció que entre junio y octubre la Provincia inyectará 4.000 millones de pesos al sector mediante distintos programas de asistencia. Entre ellos se encuentran compensaciones por daños ocasionados por el granizo, incentivos para la fruticultura, la horticultura y la actividad ganadera, además del programa de refugios.

“En total estamos hablando de dinero aportado por la provincia por 4.000 millones de pesos y beneficia a 1.006 productores. Hay un goteo de los beneficios de Vaca Muerta hacia la producción”, afirmó el ministro.

La presentación contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes del sector productivo, legisladores y productores de distintas regiones de Neuquén.