Neuquén lanzó créditos para regularizar tierras rurales productivas

Neuquén presentó créditos para regularizar tierras rurales productivas y financiar mensuras, trámites y tareas técnicas para productores.

El Gobierno de Neuquén presentó nuevas líneas de financiamiento destinadas a productores rurales que necesitan avanzar con la regularización de tierras productivas fiscales. La iniciativa fue anunciada en Colonia San Francisco, en Senillosa, durante un encuentro que reunió a unas 150 familias productoras.

El programa busca facilitar el acceso a herramientas económicas para completar mensuras, trámites y tareas técnicas vinculadas a la regularización dominial.

Qué es “Neuquén Regulariza”

“Neuquén Regulariza” es un programa impulsado por la Dirección Provincial de Tierras junto al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP).

La propuesta apunta a financiar costos que suelen ser una de las principales trabas para las familias rurales que trabajan desde hace años en tierras fiscales productivas.

Qué gastos podrán financiar los productores rurales

A través de estas nuevas líneas de crédito, los productores podrán acceder a financiamiento para cubrir:

Mensuras rurales

Honorarios profesionales

Estudios técnicos

Gastos administrativos

Tareas vinculadas a la regularización dominial

El objetivo es avanzar hacia una mayor seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y producen desde hace décadas.

Más de 25 años trabajando en tierras fiscales

La jornada se realizó en Colonia San Francisco y contó con la participación de cerca de 150 productores y familias rurales.

Según se informó, muchas de estas familias trabajan y producen en tierras fiscales desde hace más de 25 años, principalmente en actividades vinculadas al desarrollo agropecuario regional.

Qué dijeron desde el Gobierno de Neuquén

Del encuentro participó el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, quien destacó la importancia de fortalecer el arraigo rural y ordenar el territorio.

También remarcó que la regularización de tierras permite generar mayor seguridad jurídica para las familias productoras y facilitar futuras inversiones productivas.

Cómo impacta la regularización de tierras rurales

La falta de regularización dominial suele limitar el acceso al crédito, a programas de financiamiento y a inversiones en infraestructura rural.

Con la documentación en regla, las familias pueden acceder a mayores herramientas de desarrollo y consolidar sus proyectos productivos a largo plazo.

Además, el ordenamiento territorial aparece como uno de los ejes centrales para el crecimiento de distintas zonas rurales de la provincia.

La regularización de tierras fiscales se convirtió en uno de los temas centrales para numerosas comunidades rurales del interior neuquino.

En distintos puntos de la provincia existen productores que trabajan desde hace años en tierras sin títulos definitivos, una situación que impacta directamente en la planificación productiva y el arraigo familiar.