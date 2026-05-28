Neuquén buscará modificar en el Senado el proyecto de Zona Fría

La senadora Julieta Corroza advirtió sobre un artículo que deja en manos del Poder Ejecutivo la facultad de modificar el porcentaje de subsidio al gas para la Patagonia. Desde el gobierno neuquino anticiparon que pedirán cambios para garantizar por ley el beneficio del 50%.

El gobierno de Neuquén buscará introducir modificaciones en el Senado al proyecto de ley que redefine el régimen de Zona Fría, luego de advertir que uno de sus artículos deja a discreción del Poder Ejecutivo nacional el porcentaje de subsidio que recibirán los usuarios patagónicos sobre la tarifa del gas.

La senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, cercana al gobernador Rolando Figueroa, cuestionó especialmente la redacción del artículo 2° de la iniciativa aprobada en Diputados, que habilita al Ejecutivo o a la autoridad de aplicación a determinar “las modalidades que considere pertinentes” respecto de los beneficios tarifarios.

Actualmente, el régimen establece por ley un subsidio equivalente al 50% de los cuadros tarifarios plenos para las zonas alcanzadas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Con la nueva redacción, ese porcentaje podría modificarse en el futuro.

“Lo más preocupante del proyecto es que queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo mantener el subsidio del 50% sobre la materia prima”, sostuvo Corroza, quien anticipó que desde Neuquén buscarán que el beneficio quede garantizado expresamente en la ley.

La discusión se da en el marco del tratamiento de una reforma que apunta a retrotraer el esquema de Zona Fría al diseño previo a 2021, antes de que se ampliaran los beneficios a regiones del centro del país y parte de Buenos Aires. Esa expansión elevó a unos 4 millones de usuarios el alcance del régimen.

Desde el oficialismo nacional defendieron la modificación. La secretaria de Energía, María Tettamanti, explicó en Diputados que el objetivo es contar con “flexibilidad” frente a una eventual baja futura del precio del gas producto del incremento de producción previsto para los próximos años.

“Quizás no tendría sentido seguir subsidiando el 50%”, argumentó la funcionaria durante su exposición ante la comisión de Energía.

Según estimaciones analizadas por el gobierno neuquino, el nuevo esquema podría implicar aumentos de entre 4.300 y 5.200 pesos mensuales para usuarios residenciales de categorías bajas y subas de hasta 17.000 pesos para grandes consumidores.

Mientras tanto, el senador libertario Pablo Cervi sostuvo que el objetivo del oficialismo será aprobar la ley “sin cambios” para evitar que el proyecto deba volver a Diputados y reabrir la negociación política con las provincias.

El debate comenzará en las próximas semanas en las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado, donde Neuquén intentará blindar el beneficio histórico para los usuarios patagónicos.

Econojournal