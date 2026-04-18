Nahuel Gallo pidió ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

El gendarme argentino, que estuvo detenido más de 400 días en Venezuela, busca ser reconocido como víctima en la Justicia federal. La causa investiga a la cúpula del chavismo por violaciones a los derechos humanos.

El gendarme argentino Nahuel Gallo solicitó ser incorporado como querellante en la causa que tramita en la Justicia federal contra Nicolás Maduro y otros exfuncionarios del régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La presentación fue realizada este viernes, luego de que el efectivo recuperara su libertad tras permanecer detenido durante 448 días en Venezuela. Con este paso, busca ser reconocido formalmente como víctima dentro del expediente y participar activamente en el proceso judicial.

Gallo busca ser reconocido como víctima en la causa contra Maduro

En su planteo ante la Justicia, Gallo pidió ser tenido como parte querellante, lo que le permitiría acceder al expediente, ofrecer pruebas y acompañar la investigación.

El caso del gendarme se convirtió en uno de los episodios más sensibles en la relación entre Argentina y Venezuela, ya que desde el inicio el Gobierno argentino denunció su detención como arbitraria y sin fundamentos legales.

Más de 400 días detenido en Venezuela

Gallo fue arrestado en diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela para reencontrarse con su familia. Durante su detención, denunció haber permanecido incomunicado y sin acceso pleno a asistencia legal o consular.

Recién en marzo de 2026 fue liberado y regresó al país, tras un prolongado conflicto diplomático que incluyó reclamos internacionales y gestiones ante organismos multilaterales.

Una causa por crímenes de lesa humanidad en Argentina

La investigación contra Nicolás Maduro se tramita en tribunales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves contra los derechos humanos más allá del lugar donde fueron cometidos.

El expediente apunta a determinar responsabilidades en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones sistemáticas atribuidas a la cúpula del chavismo.

En ese contexto, la incorporación de Gallo como querellante podría aportar un testimonio directo sobre estos hechos y reforzar la acusación.

Contexto internacional y presión judicial

El caso se suma a una serie de acciones judiciales y diplomáticas impulsadas contra el régimen venezolano en distintos foros internacionales.

Tras su liberación, el propio Gallo había anticipado su intención de avanzar judicialmente no solo por su situación personal, sino también por otros detenidos que aún permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.

La decisión abre una nueva etapa en el frente judicial contra Maduro, con impacto tanto en Argentina como en el escenario internacional.