Nahuel Gallo habló por primera vez con su esposa tras 445 días detenido en Venezuela: “Llamó para decir que seguía fuerte”

Después de más de un año incomunicado, el gendarme argentino logró comunicarse con su pareja desde la prisión de El Rodeo I y aseguró que mantiene fuerzas pese a su situación. La llamada fue recibida este jueves por la mañana.

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que se encuentra detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, habló este jueves 26 de febrero de 2026 por primera vez con su esposa luego de 445 días de detención e incomunicación. La llamada, recibida en horas de la mañana, fue un momento esperado por su familia y allegados.

Desde hace meses, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, había denunciado la falta de contacto directo y la ausencia absoluta de información oficial sobre el estado de salud y situación legal del uniformado.

La llamada que “volvió el alma al cuerpo” a su familia

Según relataron familiares cercanos, Gallo se comunicó esta mañana con su esposa, transmitiéndole que “seguía fuerte” a pesar de las difíciles circunstancias en las que permanece detenido. La confirmación de la llamada generó alivio y esperanza en su entorno tras más de un año sin comunicaciones directas.

Detención en Venezuela y huelga de hambre

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina continúa detenido en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde se encuentra aislado desde su arresto en diciembre de 2024. Gallo forma parte de una protesta iniciada por más de 200 presos políticos que llevan adelante una huelga de hambre para exigir su liberación y reclamar asistencia consular e internacional.

La huelga, confirmada por voces de reclusos que se comunican con familiares a través de gritos desde el interior del penal, busca presionar por respuestas y medidas frente a la situación de exclusión de la reciente ley de amnistía en Venezuela, de la cual Gallo no se habría beneficiado.

Expectativas y reclamos familiares

La llamada de este jueves representa un hito para la familia, que hasta ahora solo recibía información a través de terceros o por testimonios indirectos. Gómez y otros allegados esperan que este contacto sea el inicio de nuevos avances en la gestión diplomática para lograr su liberación y recibir asistencia consular.

La situación de Gallo ha generado preocupación pública en Argentina y múltiples reclamos de organismos de derechos humanos por su falta de acceso a asistencia legal, médica o consular durante su prolongada detención en Venezuela.

Situación legal y diplomática en curso

Desde su detención, la defensa y familiares de Gallo han denunciado que no cuenta con un proceso judicial transparente ni con el acceso a sus derechos básicos de defensa. El caso se ha convertido en un foco de tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, en un contexto en el que organismos internacionales han cuestionado la falta de transparencia y el trato hacia detenidos extranjeros en ese país.

La comunicación de hoy, pese a positiva, no despeja todas las dudas sobre su estado real de salud ni sobre su futuro jurídico, pendientes de definición en un escenario de incertidumbre que persiste desde hace más de un año.