Nación puso en marcha el Programa Federal de Protección a la Niñez y Adolescencia

El Ministerio de Capital Humano informó oficialmente que se encuentra en funcionamiento el Programa Federal de Protección a la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo central es fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y operativas de los sistemas provinciales de protección, respetando las competencias locales y promoviendo intervenciones eficaces basadas en resultados.

El programa fue anunciado en noviembre de 2025, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), con la participación de representantes de todas las jurisdicciones del país. Desde la cartera nacional remarcaron la importancia de que todas las provincias adhieran a la iniciativa para avanzar hacia un sistema de protección más articulado y eficiente.

Actualmente, CABA, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Salta y Neuquén se encuentran en diálogo permanente con Nación para concretar los acuerdos correspondientes.

En este contexto, el Ministerio puso especial énfasis en la situación de la provincia de Buenos Aires, señalando que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aún no manifestó formalmente su voluntad de adhesión, pese a considerarse prioritaria su incorporación tras los hechos de violencia infantil registrados en un hogar convivencial de la localidad de Balcarce.

El esquema de funcionamiento del programa establece un modelo de gestión conjunta entre Nación y las provincias, donde el Gobierno nacional ejerce un rol de rectoría, fija estándares y brinda asistencia técnica, mientras que la ejecución directa y la responsabilidad operativa recaen en las jurisdicciones, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional 26.061.

El financiamiento nacional estará condicionado al cumplimiento de objetivos y resultados verificables.

A través de esta iniciativa, las provincias podrán acceder a asistencia técnica especializada para ordenar sus organismos de protección de niñez, realizar diagnósticos institucionales, definir planes de acción concretos, mejorar los sistemas de registro y gestión de información, y optimizar los procesos de intervención ante situaciones de vulneración de derechos.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que el programa apunta a garantizar respuestas más rápidas, eficaces y coordinadas, fortaleciendo el rol del Estado en la protección integral de niños, niñas y adolescentes en todo el país.