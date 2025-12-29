Murió una mujer por hantavirus en Santa Fe y refuerzan la vigilancia sanitaria

Las autoridades de Santa Fe confirmaron una nueva muerte por hantavirus. La víctima tenía 40 años, era oriunda de Ibarlucea y estuvo internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. El cuadro comenzó con síntomas gripales y evolucionó rápidamente hacia una grave insuficiencia respiratoria, lo que motivó el refuerzo de las medidas de prevención y control en la región.

La confirmación de una nueva muerte por hantavirus en Santa Fe volvió a encender las alertas sanitarias en la provincia. Se trata de Alejandra Caciarelli, una mujer de 40 años oriunda de Ibarlucea, cuyo estado de salud se agravó en pocos días tras presentar síntomas iniciales similares a una gripe.

La paciente fue atendida e internada en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permaneció bajo cuidados médicos luego de que el cuadro evolucionara de manera acelerada.

De síntomas gripales a un cuadro respiratorio grave

Según se informó, la enfermedad comenzó con signos inespecíficos, como fiebre y malestar general, lo que dificultó la detección temprana. En una primera instancia se descartaron otras patologías infecciosas frecuentes, como el dengue.

Tras la realización de estudios específicos, se confirmó el diagnóstico de hantavirus, cuando el cuadro ya había avanzado hacia problemas respiratorios severos, una de las complicaciones más graves asociadas a esta enfermedad.

Activación de protocolos y control de contactos

Luego de la confirmación del fallecimiento, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos epidemiológicos, que incluyen el monitoreo de contactos estrechos, el seguimiento clínico y el refuerzo de las acciones de prevención en la zona.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el hantavirus es una enfermedad zoonótica, transmitida por roedores silvestres, y subrayaron la importancia de la detección temprana para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

De acuerdo con información médica oficial, en la primera etapa del hantavirus los síntomas más frecuentes son fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos, cansancio extremo y malestar corporal general. En algunos casos también pueden presentarse náuseas y vómitos.

Una de las características más peligrosas de la enfermedad es su rápida evolución. Tras una aparente mejoría inicial, el cuadro puede agravarse de forma repentina. Entre uno y dos días después, suelen aparecer síntomas respiratorios severos, como tos seca persistente y dificultad para respirar.

En los casos más graves, puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, baja presión arterial y disminución del nivel de oxígeno en sangre.

Tratamiento y cuidados médicos

Actualmente, no existe una vacuna ni un antiviral específico para el hantavirus. El tratamiento se basa en la atención de soporte, que resulta clave para la evolución del paciente.

Las personas con diagnóstico confirmado o sospecha deben ser hospitalizadas, muchas veces en unidades de terapia intensiva, donde se brinda oxigenoterapia y, en los cuadros más severos, asistencia respiratoria mecánica.

Recomendaciones para prevenir contagios

Las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas preventivas, especialmente para quienes viven o trabajan en zonas rurales:

Mantener limpios y ventilados los espacios cerrados

los espacios cerrados Evitar barrer en seco lugares con posible presencia de roedores

lugares con posible presencia de roedores Ventilar viviendas, galpones o depósitos antes de ingresar

Consultar de inmediato al médico ante síntomas gripales luego de estar en contacto con ambientes donde pueda haber roedores

La confirmación de este nuevo fallecimiento refuerza la necesidad de extremar cuidados y sostener una rápida consulta médica ante cualquier signo compatible con hantavirus.