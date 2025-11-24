24 noviembre, 2025 19:57
Murió la leyenda del reggae Jimmy Cliff, a los 81 años 

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae jamaiquino, murió a los 81 años por complicaciones médicas derivadas de un cuadro de neumonía, según anunció hoy su mujer, Latifa Chambers, a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció a causa de una convulsión seguida de una neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que lo acompañaron en su camino. A todos sus fans alrededor del mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente valoraba a cada uno de ustedes por todo su cariño”, expresó Chambers en una publicación que realizó en la cuenta de Instagram oficial del artista.

“También quiero agradecer al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, que han sido extremadamente solidarios y de gran ayuda durante este proceso tan difícil”, añadió.

Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Voy a seguir tus deseos. Espero que puedan respetar nuestra privacidad en estos momentos tan duros. Más información será brindada más adelante. Nos vemos, Leyenda”, concluye el comunicado firmado por su mujer y sus hijos Lilty y Aken.

Noticia en desarrollo

  

