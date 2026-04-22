Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima: cierre simbólico de una era

El fallecimiento del último descendiente de la familia Mastellone se produjo en General Rodríguez y marca el final de la presencia directa familiar en la histórica empresa láctea Mastellone Hnos.. Ocurre tras la venta total del grupo a Arcor y Danone.

Este martes murió José Mastellone, el último hijo con vida del fundador de Mastellone Hnos., lo que marca el final definitivo de la presencia activa de la familia en la histórica compañía láctea argentina.

El fallecimiento se produjo en General Rodríguez, donde el empresario mantuvo actividad hasta sus últimos días en el complejo industrial de la firma.

Un símbolo del final familiar en la empresa láctea

José Mastellone era considerado el último eslabón directo de la familia fundadora dentro de la compañía. Su historia estaba profundamente ligada a la planta de General Rodríguez, donde sostuvo presencia cotidiana durante décadas.

Con su muerte, se cierra un ciclo que se extendió por casi un siglo desde la creación de la empresa por Antonino Mastellone y su familia.

La Serenísima y la salida definitiva de la familia Mastellone

El fallecimiento coincide con un momento clave: la salida total de la familia del control de la empresa tras la venta completa del paquete accionario.

La operación consolidó la participación de Arcor y Danone, que asumieron el control definitivo del negocio lácteo.

De esta manera, la histórica marca La Serenísima inicia una nueva etapa sin presencia de sus fundadores en la gestión.

El legado de una familia clave en la industria láctea argentina

La historia de la familia Mastellone comenzó con Antonino Mastellone, quien llegó desde Italia en la década de 1920 y sentó las bases de lo que luego sería una de las principales empresas alimenticias del país.

Bajo la conducción de sus hijos, la compañía creció con innovación en productos como leche pasteurizada, yogures y dulce de leche, además de expandir su red de distribución a nivel nacional.

General Rodríguez, el corazón histórico de La Serenísima

La planta de General Rodríguez fue durante décadas el centro operativo y emocional de la familia Mastellone.

Allí se consolidó la expansión industrial de la empresa y se desarrolló gran parte de su crecimiento, hasta su integración final con los nuevos accionistas.