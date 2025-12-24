Murieron cinco personas por hantavirus y confirmaron 12 casos en Salta

El Ministerio de Salud provincial activó protocolos de vigilancia epidemiológica y reforzó las medidas de prevención ante el aumento de casos y la elevada letalidad registrada.

La provincia de Salta atraviesa un escenario de alerta sanitaria tras la confirmación de 12 casos de hantavirus y la muerte de cinco personas a causa de la enfermedad en un corto período de tiempo. La información fue ratificada por el Ministerio de Salud provincial, que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica y fortaleció las campañas de prevención en todo el territorio.

Desde la cartera sanitaria indicaron que, si bien siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, la cantidad de fallecimientos mantiene en máxima alerta al sistema de salud. El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, remarcó la gravedad del contexto: “Es fundamental extremar los cuidados y fortalecer la prevención, dado el carácter grave de la enfermedad”, señaló.

Las autoridades sanitarias pusieron especial énfasis en la reducción de la presencia de roedores, principales transmisores del virus, sobre todo en zonas rurales y periurbanas. Entre las principales recomendaciones se encuentran la limpieza frecuente de viviendas, galpones y depósitos, el desmalezamiento de terrenos cercanos a los hogares y la correcta eliminación de residuos, para evitar el contacto con excreciones contaminadas.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral aguda y grave, que no cuenta con vacuna ni tratamiento específico. Se transmite principalmente por la inhalación de partículas presentes en la orina, saliva o heces del ratón rural, aunque también puede contagiarse por contacto directo con estos fluidos.

Los síntomas iniciales suelen presentarse como un cuadro gripal, con fiebre, dolores musculares y malestar general, pero la evolución puede ser rápida y derivar en un compromiso severo del sistema respiratorio y cardiovascular, lo que explica su alta letalidad.

Contexto nacional

A nivel país, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación informó que en lo que va del año se registró un incremento del 17% en los casos de hantavirosis respecto del promedio del período 2020–2024. La mayor concentración de contagios se da en la región Centro, que reúne cerca del 70% de los casos, seguida por la región Sur, con el 17%.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la prevención y a la consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas compatibles, como una herramienta clave para reducir complicaciones y muertes.