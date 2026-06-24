Mundial 2026: Aerolíneas lanzó vuelos promocionales para alentar a la Selección

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para viajar al Mundial 2026. Los pasajes parten desde u$s500 más impuestos para volar a Dallas.

El gran presente de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sigue despertando entusiasmo entre los hinchas y ahora también impulsa nuevas alternativas para viajar a Estados Unidos. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial con vuelos desde u$s500 para quienes quieran acompañar al equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

La propuesta está orientada a los fanáticos que buscan llegar a Dallas para presenciar el próximo compromiso de Argentina frente a Jordania, programado para el sábado 27 de junio. La iniciativa forma parte de un esquema especial diseñado por la compañía para facilitar el traslado de los simpatizantes durante el torneo.

Una promoción impulsada por la fiebre mundialista

Las victorias argentinas frente a Argelia y Austria generaron una creciente demanda de pasajes hacia Estados Unidos. Ante ese escenario, Aerolíneas Argentinas decidió incorporar una tarifa promocional para determinados vuelos con destino a Dallas, una de las sedes del Mundial.

El precio base anunciado es de u$s500 para el tramo de ida. Sin embargo, al sumar impuestos y tasas obligatorias, el valor final asciende a aproximadamente u$s655 por pasajero.

La promoción se presenta como una de las alternativas más accesibles para quienes buscan viajar sobre la fecha y seguir de cerca el recorrido de la Selección en la máxima cita del fútbol mundial.

Qué incluye el pasaje y cuáles son las condiciones

La tarifa promocional contempla el transporte de un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos. Para quienes necesiten llevar más equipaje, la aerolínea ofrece una opción superior que permite despachar una valija de hasta 23 kilos.

En ese caso, el servicio adicional tiene un costo de u$s319 para determinados tramos seleccionados de regreso.

La compañía también informó las condiciones para realizar modificaciones en los tickets. Los cambios solicitados antes de la partida tienen un cargo adicional de u$s150, mientras que las modificaciones posteriores al vuelo implican un recargo de u$s200.

Los precios varían según la fecha de regreso

Más allá del valor promocional de la ida, el costo total del viaje dependerá de la fecha elegida para regresar y de la ciudad de partida seleccionada por cada pasajero.

La expectativa por acompañar a la Selección Argentina en Estados Unidos crece a medida que avanza el Mundial y el equipo continúa sumando triunfos. En ese contexto, las promociones aéreas aparecen como una opción para quienes buscan sumarse al fenómeno mundialista y vivir de cerca una nueva campaña del conjunto albiceleste.

Con Messi como gran figura y la ilusión renovada tras un sólido comienzo en el torneo, miles de argentinos evalúan la posibilidad de cruzar el continente para acompañar a la Scaloneta en la búsqueda de una nueva consagración.