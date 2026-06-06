Morosidad récord: casi la mitad de los créditos para comprar electrodomésticos se paga con atraso

Un informe del Banco Central reveló que el 44,3% de los préstamos otorgados por casas de electrodomésticos presenta demoras en los pagos. La mora también crece en fintechs y entidades no financieras, mientras preocupa el deterioro de la situación financiera de las familias argentinas.

La morosidad continúa en ascenso en Argentina y golpea con fuerza a los créditos destinados a la compra de electrodomésticos. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 44,3% de los préstamos otorgados por comercios de electrodomésticos registró atrasos en los pagos durante febrero, uno de los niveles más altos de todo el sistema financiero no bancario.

La cifra ubica a este segmento entre los más afectados por el incumplimiento de pagos, solo superado por la categoría denominada “resto” dentro de las entidades no financieras. En paralelo, las fintech registraron una morosidad del 26,2%, en línea con el promedio general del sector.

De acuerdo con un análisis de la consultora 1816, las entidades no financieras concentran actualmente el 17% del crédito privado total. A su vez, un informe de Econviews indicó que este universo creció un 30% en los últimos cuatro años y ya está integrado por unas 585 empresas, entre cooperativas, mutuales, fintechs, compañías de leasing y cadenas de electrodomésticos.

Estas entidades financian a más de 12 millones de personas, de las cuales 5,2 millones no tienen acceso al sistema bancario tradicional. Sin embargo, ese segmento también presenta mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras: la irregularidad alcanza al 36,1% de los deudores exclusivos de estas compañías, frente al 23,7% de quienes también poseen créditos bancarios.

Las altas tasas agravan el problema

Uno de los factores que explican el aumento de la mora son las elevadas tasas de interés. Los préstamos personales otorgados por entidades no financieras superan, en promedio, el 140% nominal anual, más del doble de las tasas ofrecidas por los bancos.

En el caso de las tarjetas de crédito, las tasas rondan el 90%, aunque están limitadas por regulaciones del Banco Central.

La situación genera un círculo difícil de romper: la morosidad obliga a mantener tasas elevadas para cubrir riesgos, pero esas mismas tasas complican aún más la capacidad de pago de los clientes.

La mora sigue creciendo

Aunque los últimos datos oficiales corresponden a febrero, relevamientos privados anticipan que la tendencia continuó empeorando durante abril. Según la consultora 1816, el 31,5% de los préstamos otorgados por entidades no financieras ya acumula atrasos superiores a 90 días.

En el sistema bancario, la mora promedio llegó al 7,3%, aunque entre las familias trepó al 12%, el nivel más alto desde 2004. A fines de 2024, ese indicador era de apenas 2,5%.

Los créditos más afectados son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, en un contexto donde los salarios aún no logran recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido y muchas familias recurren al financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

También preocupa la situación de las empresas

La mora empresarial muestra niveles más bajos, aunque también registra una tendencia creciente. Actualmente alcanza el 3,3% y afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, así como a sectores vinculados con la construcción, el comercio y algunas ramas industriales, entre ellas la textil.

Según datos relevados por el sector financiero, la mora corporativa se encuentra en su nivel más alto desde la salida de la pandemia, reflejando un escenario de creciente dificultad para cumplir con los compromisos crediticios en distintos segmentos de la economía argentina.