Morosidad de empresas roza el 8% en algunas industrias y alertan sobre mayor impacto en pymes

Mientras la mora de grandes compañías se mantiene baja, sectores como confección, muebles y textiles muestran cifras preocupantes. Especialistas advierten que las pymes son las más afectadas por la irregularidad en los créditos.

La morosidad empresarial en Argentina sigue en aumento, aunque con diferencias significativas según el tamaño y el sector. Mientras las grandes compañías presentan índices bajos, algunas industrias más atomizadas registran cifras que preocupan a los especialistas, especialmente por el impacto que podrían tener en las pymes.

Brecha entre grandes empresas y pymes

Entre octubre de 2024 y enero de 2026, la morosidad de empresas creció del 0,7% al 2,8%, muy por debajo del incremento registrado en los hogares (del 2,5% al 10,6%). Sin embargo, esta cifra promedio oculta disparidades:

Grandes empresas: 0,9% de morosidad

0,9% de morosidad Pymes: 4%

Si se mide en función de la cantidad de préstamos con deudas irregulares, el 12,9% de las sociedades jurídicas tenía al menos un crédito en mora en enero de 2026.

Industrias con morosidad más elevada

El informe de la consultora Analytica detalla que algunas actividades presentan tasas de morosidad muy superiores al promedio:

Confección de prendas de vestir: 7,7%

7,7% Productos textiles: 7%

7% Fabricantes de muebles y colchones: 7,9%

Otras actividades con cifras relevantes son: construcción (6,1%), servicios profesionales (4,5%) y hoteles y restaurantes (4%). En contraste, sectores dominados por grandes empresas, como refinamiento de petróleo y automotores, presentan morosidad muy baja (1,4% y 0,03%, respectivamente).

Factores que explican la situación

Especialistas destacan que la diferencia entre grandes empresas y pymes se debe, en gran medida, al acceso al financiamiento y herramientas de gestión de caja que poseen las grandes compañías.

Federico Zerba, economista de IES Consultores, indicó que la morosidad está asociada principalmente a la exposición al consumo masivo y a la dificultad que enfrentan las familias para acceder al crédito, impactando indirectamente a las pymes de sectores como indumentaria, restaurantes y construcción.

Tasas de interés y volatilidad

La volatilidad de las tasas de interés también incide en la morosidad. Entre agosto y octubre de 2025, la TNA promedio para adelantos a empresas superó el 70%, bajó por debajo del 30% a fin de año y volvió a superar el 40% a comienzos de 2026.

En este contexto, los especialistas sugieren reducir la volatilidad de las tasas cortas para aliviar la presión sobre las empresas y fomentar la colocación de nuevos créditos.