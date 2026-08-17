Monotributo: qué pasa si no pagás a tiempo y cómo regularizar una deuda

La cuota vence el 20 de cada mes y, si se abona después, comienzan a acumularse intereses. Cómo consultar cuánto se debe, generar un VEP y evitar una baja de oficio.

Pagar el monotributo fuera de término no genera una baja automática del régimen, pero sí provoca que la deuda comience a acumular intereses y quede registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por eso, si existe una cuota pendiente, es importante consultar la situación fiscal y regularizarla cuanto antes para evitar que la deuda siga creciendo.

Qué pasa si no pagás el monotributo

Una vez vencida la cuota, ARCA registra la obligación como impaga y comienza a calcular intereses resarcitorios desde el día siguiente al vencimiento.

Mientras la deuda permanezca sin cancelar, el monto continúa aumentando. Entre las principales consecuencias se encuentran:

acumulación de intereses sobre la deuda;

registro de las obligaciones impagas en la cuenta corriente;

posibles intimaciones de pago;

posibilidad de incorporar la deuda a planes de regularización;

eventuales acciones de cobro si el incumplimiento se prolonga.

Tener una sola cuota vencida no implica quedar automáticamente excluido del monotributo. El problema aparece cuando se acumulan varios períodos impagos.

Cuándo ARCA puede dar de baja el monotributo

Uno de los escenarios más importantes se produce cuando el contribuyente acumula 10 meses consecutivos sin pagar.

En ese caso, ARCA puede disponer la baja de oficio del monotributo.

La baja no significa que desaparezca la deuda: los períodos impagos y los intereses generados continúan vigentes y deberán ser regularizados.

Cómo consultar cuánto debés

Los monotributistas pueden consultar su situación mediante el servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” (CCMA), ingresando con Clave Fiscal.

Allí pueden verificar:

pagos realizados;

cuotas pendientes;

intereses acumulados;

saldos a favor;

monto actualizado de las obligaciones.

De esta manera, es posible conocer el importe exacto antes de realizar el pago.

Cómo pagar una cuota vencida

Una vez identificada la deuda, el contribuyente puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) por el monto actualizado.

El pago puede realizarse mediante los medios electrónicos habilitados, como home banking, transferencia electrónica, código QR, billeteras virtuales o las demás opciones disponibles según cada caso.

Después de efectuar el pago, se recomienda volver a consultar CCMA para verificar que la obligación haya sido correctamente imputada.

Cuándo vence el monotributo

La cuota mensual vence el 20 de cada mes. Si la fecha coincide con un día no laborable, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente.

La cuota contempla el componente impositivo y, según la situación de cada contribuyente, los aportes correspondientes a jubilación y obra social.

Además, los importes pueden modificarse a partir de las actualizaciones de categorías y parámetros del régimen.

La clave es no dejar pasar las cuotas vencidas: cuanto más tiempo permanece impaga una obligación, mayor será el monto final por la acumulación de intereses.