Monotributo 2026: ARCA oficializó el calendario para la recategorización obligatoria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el calendario oficial para la recategorización del monotributo en 2026, un procedimiento obligatorio que deben cumplir los contribuyentes para mantener actualizada su categoría en función de los ingresos brutos, gastos y condiciones de la actividad desarrollada.

Desde el organismo recordaron que la recategorización permite determinar correctamente el monto a pagar y evitar inconsistencias, ajustes o sanciones posteriores.

Cuándo será la recategorización del monotributo en 2026

Según el cronograma difundido por ARCA, durante 2026 habrá dos períodos obligatorios de recategorización. El primero se realizará entre fines de enero y comienzos de febrero, mientras que el segundo tendrá lugar durante el mes de agosto. En ambos casos, los monotributistas deberán evaluar su situación fiscal en base a los últimos doce meses.

La recategorización es obligatoria cuando los parámetros del contribuyente cambian, aunque también puede realizarse aun cuando no haya modificaciones, con el objetivo de ratificar la categoría vigente.

Cómo se realiza el trámite ante ARCA

El trámite de recategorización del monotributo se efectúa de forma 100% online a través del sitio oficial de ARCA. Para iniciar el proceso, el contribuyente debe ingresar con CUIT y clave fiscal, seleccionar la opción “Recategorizarme”, confirmar la operación y actualizar los datos correspondientes a ingresos brutos, superficie afectada, consumo eléctrico y otros parámetros establecidos por la normativa vigente.

Una vez finalizado el procedimiento, el sistema emite automáticamente el Formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago, que refleja la categoría asignada para el período siguiente.

Los nuevos límites del monotributo en diciembre de 2026

ARCA también confirmó los topes de facturación por categoría vigentes para diciembre de 2026, que servirán como referencia para la recategorización. La categoría A tendrá un límite de $8.992.597,87, mientras que la categoría B alcanzará los $13.175.201,52. Para la categoría C, el tope será de $18.473.166,15, y para la categoría D, de $22.934.610,05.

En el caso de las categorías intermedias, la E tendrá un límite de $26.977.793,60, la F de $33.809.379,57 y la G de $40.431.835,35. En los escalones superiores, la categoría H llegará a $61.344.853,64, la I a $68.664.410,05, la J a $78.632.948,76 y la K, la más alta del régimen, alcanzará los $94.805.682,90.

Desde ARCA insistieron en la importancia de cumplir con los plazos establecidos, ya que la falta de recategorización cuando corresponde puede derivar en recargos, recategorizaciones de oficio o exclusiones del régimen simplificado.