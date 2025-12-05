Mondelez frenó su producción en Pacheco por derrumbe del consumo y exceso de stock

La planta de General Pacheco, con 2.300 trabajadores, frena totalmente la actividad entre el 14 de diciembre y el 5 de enero. La empresa justifica la medida por sobrestock y caída de consumo, mientras gremios advierten sobre el deterioro productivo y la incertidumbre laboral.

La planta de Mondelez en General Pacheco, partido de Tigre, anunció un parate total de la producción durante 21 días, una medida sin precedentes que afecta a sus aproximadamente 2.300 trabajadores. El freno se extenderá desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero, y según los delegados, constituye “una señal grave del deterioro productivo”.

La empresa argumenta que la decisión responde al sobrestock generado por la caída de ventas, profundizada por el desplome del consumo y, según los delegados, la apertura de importaciones.

“Van a suspender la producción por 21 días, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Algo que nunca había pasado porque siempre se alternaban los turnos”, explicó el delegado Jorge Penayo a Buenos Aires/12.

Licencias, vacaciones y tareas internas para evitar suspensiones

Para mitigar el impacto en los trabajadores, Mondelez propuso una semana de vacaciones pagas al 100% y otra semana de licencia remunerada. Quienes no adhieran deberán realizar tareas internas sin vinculación con la producción.

“Se anotaron más de mil trescientos trabajadores —todavía siguen sumándose— y regresaríamos todos el 5 de enero. Esta crisis general no la generamos nosotros los trabajadores”, aclaró Penayo.

Un freno sin antecedentes y depósito lleno

El delegado detalló que la medida responde al estancamiento del mercado:

“Los mayoristas están stockeados y otros no compran. Tenemos el depósito lleno, entonces no amerita producir”.

Las ventas acumulan una caída de 13 mil toneladas en lo que va del año, según datos internos de la compañía. Aunque Mondelez confirmó que pagará el salario completo de diciembre, incluido el bono anual y beneficios, los trabajadores temen por la situación a partir de marzo de 2026.

Beneficios y acuerdos sindicales

El Sindicato de la Alimentación (STIA) informó que tras “duras negociaciones” se acordó:

Bono de fin de año de 525 mil pesos , a abonarse el 11 de diciembre.

, a abonarse el 11 de diciembre. Paquete navideño, cajas de productos esenciales y voucher de 53 mil pesos para canjear en la proveeduría interna.

“Mantener estos beneficios en una situación tan dura es un gran desafío y tenemos que celebrarlo, pero también mantenernos unidos más que nunca”, afirmó el gremio.

Sin embargo, desde STIA remarcan que la caída del consumo y la producción es consecuencia de políticas económicas nacionales.

El panorama futuro: suspensiones y despidos

Los delegados señalan que el parate de diciembre-enero podría ser solo el comienzo. Sectores como textil, metalúrgico, automotriz y autopartista también muestran signos de recesión.

“Sí, las preocupaciones son varias. Pueden ser suspensiones, pueden ser despidos… la gente está muy preocupada”, advirtió Penayo.

La consultora que asesora a la empresa proyecta un 2026 complicado en ventas, lo que aumenta la sensación de incertidumbre en la planta de General Pacheco.