Milei y su banda con un show viejo y repetido 

​

“¡¡Hola a todos!! ¡yo soy el león!”. Javier Milei cantó con la voz ronca, a los gritos y ahogado, recurriendo a la vieja receta con la que cosechó éxito electoral en 2023. Lo hizo ante fanáticos que lo ovacionaron en el Movistar Arena para el relanzamiento de la campaña electoral a partir de la presentación de su nuevo libro: “La construcción del milagro”. Milei habló, repitió viejas consignas, prometió un futuro mejor y por enésima vez retieró el fin de la inflación. El día anterior Milei se acostó tarde: Tuvo que, en contra de su voluntad, dar de baja a José Luis Espert de la boleta de diputados nacionales por sus vínculos con el narcotráfico. En primera fila lo miró embelesada su hermana, Karina, acusada por el exabogado de Milei y exfuncionario de su gobierno por supuestas coimas que cobraba en ANDIS. Sin embargo, nada del contexto que lo rodea pareciera entrar en el registro del Presidente. En medio de una excitación casi adolescente, agarró el micrófono, desplegó una sonrisa que iba de oreja a oreja y, torpe, junto a su banda, la “banda presidencial” se dispuso a entonar la primera canción: Demoliendo Hoteles.

Mientras el Presidente saltaba en el escenario y jugaba a ser un rockstar, el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo se encuentran en Estados Unidos pidiendo que el gobierno de Donald Trump le desembolse más dinero para seguir endeudando a la Argentina y poder, con esa “ayuda”, contener el dólar. El público, que estalló en aplausos cuando apareció en pantalla la foto de Donald Trump con Milei, vitoreaba: “Milei, querido, el pueblo está contigo”. “¿Escuchás kirchnerista? pudiste ganar un round, pero no la batalla y mucho menos la guerra”, gritó el Presidente. Luego, entrevistado por el vocero Manuel Adorni, señaló que “vamos por el sendero correcto, pero estamos a mitad camino. No aflojen que hay que terminar de pasar el río”.

“Las elecciones se ganan metiendo los pies en el barro, pero no alcanza con eso y con la gestión, es vital dar la batalla cultural porque si no logramos convencer a los argentinos que la salida es por la Libertad, se terminarán yendo por Ezeiza”, expresó el mandatario durante la segunda parte del acto y disparó: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede y se hunde en el infierno populista de pobreza”. Prometió que “se vienen más reformas estructurales a partir del once de diciembre”. Dijo que su gobierno “aniquiló la hiperinflación y subió el PBI 6 por ciento”, y añadió que él está haciendo “ajustes que le sirven a la gente”.

Le mandó saludos a Caputo “que nos está viendo de Washington”, y se aventuró a pedir votos para su reelección: “Si tuviéramos la suerte de que nos acompañen hasta 2031, le estaríamos devolviendo 500 mil millones de dólares a los Argentinos que dejarían pagar de impuestos”. “Más que la deuda que tenemos hoy”, pronunció y prometió: “No van a calmar la vocación reformista de este gobierno”.

El mandatario estuvo desde temprano con los preparativos del show. Al mediodía subió a sus redes sociales un vivo de Instagram en el que, con el estadio vacío, filmaba uno por uno a todos los “músicos” y técnicos que estaban preparando los instrumentos. “Estamos transmitiendo desde el Movistar Arena y les voy a ir presentando la banda”, empezó entusiasmado y luego, como si fuese un niño, gritó: “¡¡¡Acá está el sonidista!!!”, cuando pasa el productor artístico. Después filmó a Joaquín Benegas Lynch –candidato a senador por LLA en Entre Ríos–, que toca la guitarra, y a su hermano, Bertie Benegas Lynch, baterista y el diputado que reemplazará a José Luis Espert al frente de la comisión de Presupuesto después de que este abandonó el puesto. También tocó Marcelo Duclós, su biógrafo, junto a su esposa.

“¡Diganles algo, chicos! se emocionó Milei y enfocó la batería: “¡¡Miren!! el bombo tiene la cara de Ludwig von Mises”, se rió. Detrás de cámara lo seguía Lilia Lemoine que, cuando la enfocaba, junto a otra chica se puso a cantar una particular versión de la canción Tu Vicio, de Charly García que decía así: “Yo soy un liberal/ soy de todos el más liberal/ No me podés pisar/ porque soy capitalista, capitalista.

Aunque desde el Movistar Arena todo parecía una “fiesta”, no se trató más que de una farsa. En medio de la crisis económica y social que transita la Argentina, las últimas horas fueron críticas para el gobierno. Milei no quería dar de baja la candidatura de Espert más allá de que los vínculos cada vez más evidentes con Fred Machado. Sin embargo, por la presión interna de sus propios ministros y, sobre todo, de sus aliados del PRO, el domingo por la noche tuvo que anunciar la baja de la candidatura de Espert. La lista en Provincia de Buenos Aires la encabezará quien estaba en tercer puesto, Diego Santilli. Él estuvo en primera fila junto con Cristian Ritondo, ambos se abrazaron triunfantes con Eduardo Lule Menem, que estaba en el Movistar Arena. Santiago Caputo también participó del evento.

Horas antes de que comience el “show” presidencial, los militantes de las distintas agrupaciones oficialistas se congregaron en el Parque Los Andes. La distinción de cada tribu se podía hacer por el color de las remeras. Los de las Fuerzas del Cielo estaban con atuendo bordó y estandartes con frases como “el comunismo es una enfermedad del alma”, o “el cielo los aplastará delante de nosotros”. Algunos llegaban en micros y otros hacían fila para que les dieran gorras y remeras. “Tenemos que empezar a salir de las redes y militar el territorio real”, comentaban entre ellos mientras le pedían fotos a los “referentes” del espacio como el legislador bonaerense, Agustín Romo, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo y el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, entre otros.

También estuvo Agustín Laje, que habló sobre el escenario antes de Milei y dijo: “Esta batalla no se libra solo en el Congreso y en los medios, se libra en los corazones y en el alma misma de la nación”, y Daniel Parissini, alias Gordo Dan, que hace semanas no pisa la Casa Rosada, un lugar donde era común verlo todos los días. Con la remera y gorra de Las Fuerzas del Cielo también ingresó al acto Jonathan Morel, líder de Revolución Federal y acusado de estar vinculado al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

Ninguno de los que llegó al Movistar Arena estaba contento por tener que militar a Diego Santilli, del PRO, sin embargo decían que lo harán “por Milei”. No solo estaban las Fuerzas del Cielo, sino también los Karinistas, con remeras violeta. Llegaron desde distintos puntos del país como Santa Fe o de ciudades de la provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca. Muchos tenían carteles con el nombre de sus ciudades y las fotos de los candidatos provinciales.

También hubo a los alrededores del estadio un desmedido operativo de seguridad que incluía a la gendarmería nacional y que se despegó cuando agrupaciones de izquierda fueron a manifestar su rechazo al gobierno con carteles que, por ejemplo, decían “Karina coimera”, o “devuelvan la plata de los jubilados y discapacitados”. En el barrio de Villa Crespo, había carteles pegados en la calle que intentaban contar lo que el Presidente parece ignorar. “Milei: El único milagro con vos es llegar a fin de mes”, decían algunos de ellos haciendo alusión al título del libro del Presidente.

Pasadas las 20.30, cuando todos habían ingresado, se apagaron las luces, se armó un pasillo entre la gente y en las pantallas comenzó la reproducción de un video en el que se veían edificios explotando. Cuando arrancó Panic Show, Milei ingresó hiperquinético. El primer tema que tocó la banda fue “Demoliendo Hoteles”, de Charly García. En la versión presidencial cuando decía: “Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles”, Milei agregaba: “de La Libertad Avanza”. Entre tema y tema el Presidente hacía comentarios. Por ejemplo dijo: “Miren al diputado Bertie en la batería: Si le pegara a la casta como le pega a los parches en 10 años somos potencia”, y se rió.

La militancia respondía con cánticos: “Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea”, pronunciaban. “Gracias a todos y en especial al triángulo de hierro que conforman Karina Milei y Santiago Caputo”, respondió el Presidente y les agradeció a “los representantes de las alianzas y a las agrupaciones”. Segundo sonó el Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos y tercero el Blues del Equipaje, de La Mississippi. Entre tema y tema tomaba agua: “Necesito agua porque, aunque no parece, soy humano”, bromeaba.

El repertorio incluyó “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, y “Dame Fuego”, de Sandro. Varios temas se los dedicó a Cristina “que lo mira por tv desde su prisión”. En “Dame Fuego” modificó el estribillo y cantó “Tira piedra/kuka tira piedra/tira piedra”. También hubo un video parodia con una escena de la película La Guerra de las Galaxias donde CFK y Kicillof querían destruir a Milei y no lo lograban. Por último, rindió un homenaje a las “víctimas del siete de octubre”, y cantó el “aba navira jaba”. Dijo que “la izquierda intenta aplicar xenofobia y antisemitismo”, y que “hay que defender a Israel porque es el bastión de Occidente”. Mientras cantaba, en la pantalla, se reproducía la imagen de asesinatos como el de Charlie Kirk y apareció una imagen de Alberto Nisman. El show terminó con “Libre” de Nino Bravo.