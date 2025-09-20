Milei y Cerimedo en un spot de campaña 

​

Las campañas electorales son intensas, sobre todo para los partidos o frentes que tienen o deben buscar un triunfo. Entonces surgen los spots, los afiches, las fotos y, con tanto frenesí, algún error se escapa. Es el caso del primer spot que emitió La Libertad Avanza donde se muestra a un Javier Milei más empático, más cercano a la gente, que toca y se deja tocar. Todo bien hasta que se cuela una imagen de la campaña de 2023 donde de reaparece un viejo aliado convertido hoy en uno de los peores temores del gobierno: el consultor Fernando Cerimedo que complica al Presidente al confirmar los dichos de Diego Spagnuolo y las coimas en la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis).

El video lo muestra primero detrás de un atril mientras comienza el Presidente hablando en off diciendo que “somos el partido de la esperanza, somos la esperanza” y pegan una imagen típica de lo que Milei llama la casta, al dirigente político abrazando un niño. En este caso es el propio mandatario subiendo en andas a un muchachito. Luego, con una bandera argentina flameando, como la que se muestra en una cadena nacional, dice que es posible hacer grande a la Argentina nuevamente. Con un tono de voz amable y cuasi familiar pide no aflojar y seguir para adelante. Se pregunta si falta un “montón” y se responde que sí, que “falta un montón, pero hemos logrado un montón”, dice el Presidente en muy pocas palabras. Entonces, las imágenes lo muestran saludando a un multitud y un niño que se le acerca, lo toma con sus manos, lo alza, lo abraza, la cámara lo toma desde atrás y, de repente, aparece Cerimedo.

Se trata del consultor que se presentó en el juzgado de Sebastián Casanello para declarar en la causa de las coimas en la Andis. Cerimedo fue quien confirmó los audios donde se lo escucha a Spagnuolo describir el esquema de coimas que tiene a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem como protagonista. La diferencia está en que Cerimedo hace foto en Javier Milei. El autor del spot debe estar nervioso en este momento.

Ayer, en Córdoba, Milei buscó mostrar ese nuevo rostro humano. Pero no lo consiguió cuando le preguntaron durante una entrevista lo que había pasado con el senador Luis Juez en la votación de la ley de discapacidad. El cordobés fue agredido por el tuitero amigo de Milei, el Gordo Dan, y el Presidente solo atinó a responder que Juez sabe de “mi compromiso con la discapacidad”. Luego afirmó que él no puede responder por los 12 millones de seguidores que tiene: “Me parece ridículo que hagan una reflexión sobre lo que dicen mis seguidores en redes sociales. Yo no puedo responder por lo que dicen los otros. Yo me hago cargo de lo que yo digo no de lo que pueda asegurar uno de mis seguidores”, dijo negando a su amigo Gordo Dan.