Milei, una reunión y las transferencias millonarias  

​

El empresario Hayden Davis, creador de $Libra, transfirió 507.400 dólares a una billetera virtual cuyo titular por ahora se desconoce, cuatro horas después de reunirse con Javier Milei el 30 de enero último en la Casa Rosada y 42 minutos luego de que el Presidente compartiera una foto con él en sus redes sociales. El hallazgo es fruto del análisis realizado por Fernando Molina, un ingeniero en sistemas que ya sumó numerosos aportes al caso al estudiar la operatoria alrededor del lanzamiento y colapso de la criptomoneda. El experto también detectó que un día antes de que el Presidente publicitara el token en su cuenta de “X”, el estadounidense envió 1.275.000 dólares a una plataforma de exchange que no está entre las que utiliza.

Para más coincidencias, diez días antes del lanzamiento de $Libra, Davis mandó 1.991.000 dólares a otra wallet. Al día siguiente, el trader Mauricio Novelli, amigo del Milei y nexo entre ambos, abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia, como constatan las imágenes reveladas por por Página/12. Fue con su madre y su hermana, llevaron dos mochilas y un bolso de mano que habrían descargado ahí. Ambas mujeres volvieron el primer día hábil posterior a que saliera a la venta la criptomoneda que agitó el Presidente, y vaciaron las cajas.

Molina, quien declaró dos veces en el Congreso por el caso $Libra, explicó en “X” que para reconstruir la ruta de estos millones siguió la pista de una billetera personal que Davis utilizó para devolverle dinero (4,5 millones de USDC, es decir, dólar cripto) al empresario Dave Portnoy, quien se quiso distanciar de la promoción de este token y para terminar de despegarse exhibió la transacción. Lo que advirtió el especialista en sistemas, “management y analytics“, es que antes de desembolsar grandes sumas, Davis hacía primero un envío por montos pequeños. Siempre repetía ese paso. Así, por ejemplo, antes de pagarle a Portnoy desde esa billetera, transfirió 100 USDC a modo de prueba y reaseguro. El dólar cripto equivale al dólar billete.

Portnoy es una de las pocas personas a las que Davis, CEO de Kelsier Ventures, dio una entrevista en los días posteriores al revuelo por las pérdidas que $Libra había causado a miles de inversores. Fue a quien le dijo que tenía 100 millones de dólares “de los argentinos” y que se había sorprendido porque Milei había retirado su apoyo al proyecto. Como es sabido, el Presidente borró su posteo original, donde invitaba a comprar el token con el atractivo de que lo relacionaba con el futuro fondeo de pequeñas empresas y emprendimientos, algo que nunca ocurrió. Tampoco se sabe cómo iba a ocurrir porque jamás hubo constancias de cómo y con qué criterio se haría ese fondeo. No existió lo que los especialistas llaman un “white paper“, que deje en claro quién es el emisor y cuál es el objetivo del criptoactivo.

Davis le dijo a Portnoy que el acuerdo consistía en que Milei haría un primer posteo, luego un segundo que incluiría un video, y el tercer paso contaría con tuits de figuras de alto perfil, que no quiso decir quiénes eran. Al final, sólo se cumplió con el primer punto, a medias. El mandatario posteó que era una iniciativa privada y que no estaba interiorizado. El empresario Portnoy había dicho también que se disponía a hacer un tuit de apoyo a Milei, cuando notó algo extraño y dio marcha atrás.

Paso a paso, las transacciones

*El 30 de enero, precisa Molina, Hyden Davis envió 507.400 USDC a la exchange Bitget, “una plataforma que Davis utiliza con frecuencia”. Antes mandó 100 dólares, lo que parece, insistió, su “modus operandi”. El programador Maximiliano Firtman, quien declaró también en el Congreso y en la causa judicial, recordó en “X” una serie de horarios que podrían ser significativos. El día de ese envío de USDC, Davis había ingresado a la Casa Rosada junto con Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy (ambos imputados en expediente que instruye el fiscal Eduardo Taiano) a las 13.55. Se fueron a las 14.31. A las 17.51 Milei presentó a Davis en sociedad en “X” con una selfie. La transacción del estadounidense se concretó a las 18.33.

*El 3 de febrero, detalla Molina, fue cuando Davis envió 1.991.000 dólares “a una wallet que luego hizo 3 transacciones a Bitget de 500 mil y 2 transacciones de 1 millón”. En las tres probó mandar antes 5 dólares. El 4 de febrero, recuerda el ingeniero, Novelli abrió las famosas cajas en el Banco Galicia, reveladas por este diario.

*El 13 de febrero, exactamente el día previo al lanzamiento de $Libra, Davis también mandó antes unas suma chica (100 dólares) y luego envió 1.275.000 dólares a una exchange llamada Gate.io, que no está entre las que suele usar. La cronología de Firtman recuerda, como también informó en exclusiva este diario, que el 17 de febrero –es decir tres días después del escándalo, que era el primero hábil– la hermana y la madre de Mauricio Novelli, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, fueron a sacar lo que había en las cajas del joven.

“No se sabe solo por la blockchain a quién HD (Davis) le envió esos fondos pero por el modus operandi (probar primero el envío de una suma pequeña), pareciera concluirse que no eran transferencias a billeteras propias sino a terceros que podrían o no ser los mismos destinatarios en cada una de esas transferencias. Ese mismo modus operandi (común en el mundo cripto) está confirmado que usó en otra transferencia a un tercero”, explica la publicación de Firtman. Aporta también un dato, que surge de una investigación de Coffe Break YT: el 19 de enero último, dice, Davis “se queda con US$ 21.000.000 de una operación fraudulenta con la memecoin de MELANIA” gracias a información privilegiada. Alude a la criptomoneda de Melania Trump, primera dama de Estados Unidos.

Por esa misma época, Terrones Godoy decía en su canal de Youtube y sus redes, que así como en Estados Unidos también Donald Trump (y Melania) tenía su memecoin, no sería el único presidente en lanzar una criptomoneda “porque lo que a Trump le permitió esto, es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia”. Su vaticinio, un mes antes de $Libra, decía con argumentos a tono con el repertorio libertario: “esto lo va a replicar mucha gente, en el momento adecuado, de la forma adecuada, pero van a ver que empieza una tendencia. Los políticos le roban al Estado para hacer política. Con esto no hace falta y hasta es más transparente”.

Respecto de la información que compartió, Molina señaló que “ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas y no hay que sacar conclusiones apresuradas. Pero parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro. Los únicos que saben los titulares de estas cuentas son los exchanges Gate.io y Bitget”.

El curioso teorema de Milei

Después de un tiempo de silencio sobre el tema, Milei volvió a hablar sobre $Libra en una entrevista este miércoles con Luis Majul, con quien se mueve con comodidad. “La Oficina Anticorrupción (OA) probó que soy inocente”, afirmó. Todo el mundo sabe que la OA es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, hasta se lo recordó el entrevistador, y que –aunque sea una obviedad decirlo– no dicta sentencias. Esta dependencia hizo una puesta en escena con una supuesta investigación que terminó en un dictamen que desvinculaba al Presidente de una eventual falta ética, con los argumentos que el propio Milei había intentado instalar: que su tuit sobre $Libra no respondía a sus funciones como presidente sino que era algo a título personal, y era un negocio privado y no se habían utilizado fondos del Estado para nada. Eso es lo que usa Milei para decir “no hay corrupción”. De por sí es absurdo plantear que el jefe de Estado deja de serlo en algún momento, además de que su cuenta de “X” dice que se trata de “la cuenta de una organización gubernamental o multilateral”.

No es todo tan sencillo y lineal como lo plantea el mandatario. El titular de la OA, Alejandro Melik, fue denunciado por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade por posible incumplimiento de sus deberes de funcionario, abuso de autoridad y encubrimiento, por su no investigación. La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello. Milei invocó a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para este caso dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de su jefa de gabinete. Dijo que funcionó para poner a disposición de “la justicia” toda la información sobre el caso. ¿Qué objetividad podía tener? ¿No era acaso un filtro? El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) hizo un pedido de acceso a la información para conocer que había hecho la unidad, y le respondieron que era información reservada. También habrá denuncia por esto. Según Milei ” $LIBRA es un vuelto, las valijas es otro vuelto” que atribuyó, según sus palabras, a que “le estoy rompiendo los curros a todos los hijos de puta que cagaron a la Argentina”. No hubo repreguntas.

En un escrito presentado semanas atrás por Novelli y Terrones Godoy en la causa judicial, deslizaron que sus múltiples reuniones en la Casa Rosada (lo hicieron con Davis y en más oportunidades) se relacionaban con sus negocios con criptomonedas y tecnología. En el expediente se investigan cuestiones que Milei no menciona, como presuntos sobornos (mencionados por empresarios), estafas e incompatibilidades. Los expertos que siguen el tema de cerca parecen, de todos modos, ir más rápido y al hueso que los investigadores.