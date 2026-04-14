Milei tras la inflación de marzo: “El dato es malo” y anticipó explicaciones por la suba del IPC

El Presidente reconoció el impacto del 3,4% de inflación informado por el INDEC y habló de “factores duros” detrás del aumento. Desde el Gobierno apuntan al impacto del petróleo, el transporte y la educación.

El presidente Javier Milei admitió que el dato de inflación de marzo “es malo”, tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 3,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, expresó el mandatario, al referirse a la aceleración registrada respecto de febrero.

“Hay elementos que explican la suba”

A pesar de la crítica al indicador, Milei sostuvo que existen factores que permiten entender el comportamiento de los precios.

En ese sentido, adelantó que desarrollará su análisis en el AmCham Summit 2026, donde participará junto a empresarios y dirigentes políticos.

Caputo: emisión, energía y educación en la mira

El mensaje del Presidente se dio en respuesta a una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que la inflación “es un fenómeno monetario”.

El funcionario señaló que la suba puede estar vinculada a un aumento en la oferta de dinero, una caída en la demanda o una combinación de ambos factores.

Combustibles y contexto internacional

Caputo también remarcó el impacto de factores externos, como la suba del precio del petróleo en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Esto repercutió directamente en los costos de transporte y combustibles, dos rubros clave dentro de la estructura de precios de la economía.

Educación y núcleo inflacionario

Otro de los puntos destacados fue el aumento en educación, que registró una suba mensual del 12,1%, aunque desde el Gobierno señalaron que se trata del menor incremento para un mes de marzo en los últimos ocho años.

Además, el ministro destacó que la inflación núcleo —excluyendo carnes— se mantuvo en 2,5%, sin variaciones respecto de febrero, lo que indicaría cierta estabilidad en el componente subyacente.

Expectativas del Gobierno tras el dato

Pese al resultado de marzo, el Gobierno sostiene que se trata de un fenómeno puntual vinculado a “shocks” específicos y mantiene la expectativa de retomar el proceso de desaceleración inflacionaria en los próximos meses.

El dato refuerza el desafío oficial de sostener la baja de la inflación en un contexto de presión en precios regulados y variables externas.