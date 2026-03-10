Milei sobre el cierre de pymes: “No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan”

El presidente defendió su gestión económica y aseguró que la transformación del modelo productivo generará ajustes en algunos sectores, pero beneficios en otros, con precios más bajos y salarios más altos.

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno durante una entrevista con la radio Now 97.9, relativizando el impacto del cierre de empresas y la pérdida de empleos en algunos sectores.

“No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan. A algunos sectores les va a ir muy bien y a los que no se adaptan, muy mal”, sostuvo el mandatario, mientras se encuentra en Estados Unidos participando de la iniciativa militar Escudo de las Américas.

Según Milei, la reorganización del modelo productivo implicará un reacomodamiento del mercado laboral: los sectores menos competitivos despedirán trabajadores, mientras que otros absorberán esa mano de obra y ofrecerán salarios más altos. Solo en la provincia de Buenos Aires, afirmó, cerraron sus puertas más de 5 mil empresas.

El jefe de Estado destacó también los resultados macroeconómicos de su gestión. Citando datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), afirmó que la economía creció casi 10,5% desde que asumió y que 11 de los 15 sectores que componen el PBI están en expansión.

Sobre la inflación, admitió un repunte en los últimos meses, pero lo atribuyó a factores estacionales y a un supuesto ataque especulativo durante el proceso electoral de 2025. Según sus cálculos, la inflación mensual corregida por estacionalidad es más baja, y anticipó una desaceleración hacia agosto.

Milei también resaltó los avances sociales de su gestión: “Hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando a más de 12 millones de personas de la pobreza”, aseguró, y reafirmó que su objetivo es una transformación estructural del país basada en la apertura y la libertad económica.

“Cuando arrancamos estábamos en el puesto 146 del índice de libertad económica. Mejoramos 40 posiciones e hicimos 15 mil reformas estructurales”, concluyó el mandatario, en referencia a las medidas implementadas durante su gobierno.