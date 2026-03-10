Milei se declaró “enemigo” de Irán y dijo que es “el presidente más sionista del mundo”

El mandatario argentino habló durante una exposición en la Universidad Yeshiva, en Nueva York. Allí respaldó la ofensiva contra Irán, destacó a Donald Trump y reafirmó la alianza con Estados Unidos e Israel.

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que es “el presidente más sionista del mundo” y se declaró enemigo de Irán durante una exposición realizada en la Universidad Yeshiva, en Nueva York.

El mandatario disertó durante más de una hora ante cerca de 500 personas en el auditorio de la institución académica judía, donde se refirió al conflicto en Medio Oriente y expresó su respaldo a la ofensiva militar impulsada por Donald Trump.

“Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó Milei ante los asistentes, en su mayoría estudiantes de la universidad, quienes respondieron con aplausos y cánticos a favor del mandatario.

Durante su discurso, el jefe de Estado también sostuvo que Irán es un enemigo de Argentina y recordó los atentados ocurridos en el país en la década del noventa. “No me caen bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, expresó.

El mandatario remarcó además que su gobierno mantiene una “alianza estratégica” con Estados Unidos y Israel. “Vamos a ganar”, afirmó en referencia al conflicto en Medio Oriente.

Durante la actividad estuvieron presentes su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

En otro tramo de su exposición, Milei destacó el liderazgo de Trump en la política internacional y aseguró que “el mundo se salvó por un centímetro”, en referencia al atentado que sufrió el mandatario estadounidense durante la campaña electoral.

El presidente argentino también se refirió al impacto global del conflicto en Medio Oriente y sostuvo que la guerra no responde únicamente a intereses energéticos, sino a una disputa geopolítica más amplia entre potencias.

Según planteó, el escenario actual podría provocar efectos económicos en el corto plazo, pero también derivar en un “reordenamiento político muy fuerte” en el sistema internacional.