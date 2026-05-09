Milei respaldó a Adorni en medio de la crisis: “Prefiero perder la elección antes que echarlo”

El Presidente defendió con firmeza a Manuel Adorni durante una tensa reunión de gabinete marcada por las investigaciones judiciales contra el funcionario. También hubo mensajes de apoyo por parte del ministro de Economía, Luis Caputo.

En una de las reuniones de gabinete más tensas desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei ratificó este viernes su respaldo total a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas.

Según trascendió, el mandatario interrumpió el encuentro tras una fuerte defensa del actual jefe de Gabinete y dejó una frase que generó impacto entre los ministros presentes: “Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece”.

“No voy a tirar a un honesto por la ventana”, sostuvo Milei antes de retirarse de la reunión, visiblemente molesto por el avance de las denuncias y las tensiones políticas que atraviesa el oficialismo.

El respaldo presidencial ocurre en medio de crecientes cuestionamientos internos y externos hacia Adorni. Desde distintos sectores de la oposición ya anticiparon que impulsarán una moción de censura en el Congreso prevista para el próximo 14 de mayo.

Además, versiones surgidas desde la propia Casa Rosada indican que algunos funcionarios consideran necesario que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada para intentar bajar la presión política y mediática. Entre quienes habrían expresado esa postura aparece la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pese al clima interno, el Gobierno buscó mostrar unidad. Tras la reunión, Luis Caputo minimizó el impacto político y económico del escándalo y aseguró que la situación judicial del funcionario “no tiene ningún efecto” sobre los mercados ni sobre la llegada de inversiones.

El ministro de Economía afirmó que durante sus recientes reuniones con inversores en el exterior el tema no generó preocupación y atribuyó la volatilidad financiera al temor de un eventual regreso del kirchnerismo.

Mientras tanto, la tensión política dentro del oficialismo continúa creciendo y el caso Adorni ya se convirtió en uno de los principales focos de conflicto para la administración de Milei.