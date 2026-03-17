Milei pidió que saquen “los dólares del colchón”, criticó a los “idiotas ambientalistas” y defendió las desregulaciones

El Presidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde aseguró que la Argentina vive una “gran oportunidad” económica. También cuestionó regulaciones ambientales y llamó a volcar divisas al mercado para impulsar inversiones.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que el país atraviesa una “gran oportunidad” económica y reafirmó su objetivo de convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”.

Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario defendió el proceso de desregulación impulsado por su gobierno y sostuvo que profundizar la apertura económica permitirá atraer inversiones y acelerar el crecimiento.

En ese contexto, llamó a los argentinos a volcar los dólares al sistema financiero para dinamizar la economía. “Pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sector financiero y que eso genere rentabilidad”, planteó.

Según explicó, la liberalización de la actividad económica y la eliminación de trabas regulatorias permitirán que el país aproveche su potencial productivo y consolide un esquema basado en el libre funcionamiento de los mercados.

Críticas a regulaciones ambientales

En su exposición, el Presidente volvió a cuestionar las normas ambientales y cargó contra lo que denominó “idiotas ambientalistas”, a quienes responsabilizó por impulsar restricciones que —según afirmó— frenan el desarrollo económico.

En la misma línea, calificó de “regulaciones cavernícolas” a aquellas normas que, a su juicio, obstaculizan inversiones y limitan la explotación de recursos naturales.

Milei sostuvo que el objetivo de su administración es consolidar un sistema económico basado en la libertad individual, la propiedad privada y la competencia de mercado, principios centrales del ideario liberal que defiende.

Respaldo a Adorni y críticas al kirchnerismo

El mandatario viajó a Córdoba acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue interpretado como una señal de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York.

Durante su intervención, el Presidente también renovó sus críticas al kirchnerismo y aseguró que desde ese espacio político “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

Además, defendió el levantamiento del cepo cambiario y sostuvo que mantenerlo hubiera sido más sencillo políticamente, pero afirmó que decidió eliminarlo por considerarlo “injusto e inmoral”.