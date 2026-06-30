Milei pidió que la izquierda pierda en Brasil y habló de “un nuevo despertar” en América Latina

Javier Milei abrió un encuentro internacional en Buenos Aires, llamó a un “nuevo despertar” en la región, cuestionó a gobiernos de izquierda y apuntó a Brasil.

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que en América Latina se está produciendo “un nuevo despertar” político y expresó su deseo de que la izquierda sea derrotada en las próximas elecciones de Brasil. Lo hizo durante la apertura de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, realizada en el Hotel Alvear de Puerto Madero.

El encuentro reunió a legisladores, embajadores y referentes religiosos de distintos países de la región, en un evento organizado por la Israel Allies Foundation y la American Friends of Isaac Accords, con la participación de espacios parlamentarios vinculados a la cooperación con Israel.

“Un nuevo despertar” en la región

Durante su discurso, Milei sostuvo que varios países de la región están atravesando un cambio político. “Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil”, afirmó el mandatario.

En ese marco, el Presidente celebró la presencia del senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los referentes del espacio conservador en Brasil y potencial candidato presidencial.

Defensa de los Acuerdos de Isaac

Milei también dedicó parte de su exposición a los denominados Acuerdos de Isaac, una iniciativa impulsada junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para fortalecer la cooperación entre Israel y países de América Latina.

El Presidente sostuvo que se trata de una herramienta para construir una alianza “moral, diplomática y cultural” contra el antisemitismo, el terrorismo y el narcotráfico. “El motivo del acuerdo no es otro que defender los valores de la vida, la libertad y la democracia”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es consolidar una red regional basada en valores compartidos y afirmó que América Latina debe “ubicarse en el lado correcto de la historia”.

Fuertes críticas al antisemitismo y la izquierda regional

En otro tramo de su discurso, Milei cuestionó lo que definió como la expansión del antisemitismo y apuntó contra gobiernos de izquierda de la región a los que acusó de facilitar la influencia de actores como Irán.

“El antisemitismo se reorganizó. Es una ideología que ama la muerte y desprecia la vida”, expresó, al tiempo que reiteró su respaldo a Israel en el conflicto en Medio Oriente.

También advirtió que, a su juicio, un debilitamiento del Estado israelí tendría consecuencias globales: “Si se llevan puesto a Israel se van a llevar puesto a todo Occidente”, afirmó.

Política exterior y mensaje regional

El mandatario defendió las decisiones de su gobierno en materia de política exterior y seguridad, incluyendo la declaración de organizaciones como Hamás y la Guardia Revolucionaria iraní como grupos terroristas.

Hacia el final de su exposición, Milei instó a los dirigentes presentes a impulsar cambios en sus países y destacó el rumbo de su administración. “El mundo es testigo de la transformación histórica que está atravesando la República Argentina”, sostuvo.

Luego de su participación, el Presidente celebró en redes sociales el resultado electoral en Perú y volvió a apuntar contra el socialismo, al considerar que la región “está cambiando de rumbo”.